Faro vai ter nova ciclovia entre rotunda de saída para Olhão e Bom João

A Estrada Moinho da Palmeira, entre a rotunda de saída para Olhão (bombas da Auchan) e o bairro do Bom João, prepara-se para ser alvo de uma requalificação que prevê a implantação de uma nova ciclovia urbana na cidade de Faro, anunciou hoje o município.

A intervenção, adjudicada na semana passada pela Câmara Municipal de Faro à Sociedade José de Sousa Barra & Filhos por cerca de 358 mil euros, tem um prazo de execução de 120 dias.

A obra vai consistir na repavimentação da via e calçada, de forma a garantir a regularidade de todo o traçado desta artéria estruturante da cidade de Faro, bem como a marcação rodoviária, incluindo bandas cromáticas, raias e linhas de estrada e a implantação desta nova ciclovia que passará assim a compor a rede de ciclovias de Faro, que já se estende até à Praia de Faro.

Na oportunidade, a autarquia “chama a atenção e agradece a compreensão de todos pelos possíveis incómodos ao longo do decurso dos trabalhos nesta via e recomenda a todos a máxima prudência na circulação, bem como o cumprimento escrupuloso das indicações no local”, refere o comunicado de Imprensa.

