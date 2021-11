Farol de VRSA e Santa Maria vão estar abertos ao público

Para assinalar o Dia Nacional do Mar, os faróis portugueses vão abrir ao público no dia 16 de novembro, entre as 13:30 às 16:30, adiantou a Autoridade Marítima Nacional. No Algarve, poderá visitar o Farol de Vila Real de Santo António e o de Santa Maria, na Ilha do Farol.

No Continente, para além do farol de VRSA e do Cabo de Santa Maria, estarão a abertos os faróis de Montedor, Leça, Aveiro, Penedo da Saudade, Cabo Carvoeiro, Berlenga e Cabo Espichel.

Os faróis abrem as portas de forma gratuita, entre as 13:30 e as 16:30, e não serão efetuadas marcações, com as entradas a serem efetuadas por ordem de chegada e limitadas à capacidade de cada farol.

Estas iniciativas têm como objetivo proporcionar aos visitantes a oportunidade de conhecer a história e a importância dos faróis para a segurança da navegação e salvaguarda da vida humana no mar.

PUB