Fatacil entre as 10 melhores festividades da Península Ibérica

A Fatacil de Lagoa – uma feira de referência no Algarve que este ano vai completar 40 anos de história – é uma das 10 finalistas nomeadas para a “Melhor Festividade” no concurso internacional “Iberian Festival Awards”.

A organização destes prémios pretende distinguir os melhores festivais que se realizam em Portugal e Espanha projetando-os na cena internacional. Para este objetivo, foram admitidos candidatos a 22 categorias diferentes.

Entre os finalistas da categoria “Melhor Festividade” na edição dos Iberian Festival Awards 2019, estão cinco grandes certames portugueses e outros tantos espanhóis. Ao lado da Fatacil concorrem as portuguesas Agrival, uma feira agrícola do Vale do Sousa com a mesma idade da feira algarvia; a Expofacic, que acontece em Cantanhede há 28 anos, e as seculares Festas de Lisboa e Feira de São Mateus em Viseu.

Os resultados finais dependem agora da avaliação de um painel de jurados, depois da fase de votação pública ter garantido à Fatacil a inscrição neste grupo de 10 festividades nomeadas. Os vencedores serão conhecidos durante a gala de entrega dos prémios, a decorrer na cidade de Vigo (Espanha), a 13 de março 2019.