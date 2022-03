Fazer ciência aqui é ter um livro em branco para escrever o que se quiser

A nomeação para esta restrita instituição é um reconhecimento da comunidade científica da Academia pela carreira de investigação e currículo da professora da Universidade do Algarve, que implicou uma nomeação por um dos membros da Academia e consequente aceitação pelos restantes.

A Real Academia de Ciências e Artes de Barcelona é uma associação de especialistas em ciência e suas aplicações, restrita no número e na seleção dos seus membros, com o objetivo de promover e tornar-se uma referência para a cultura e a sociedade catalã no que diz respeito às ciências e artes puras e aplicadas.

Fundada em 1764 como sociedade literária privada, a Academia é uma das mais importantes bibliotecas espanholas devido à abundância de obras científicas com mais de três séculos, um arquivo histórico e foi responsável pela criação do Observatório Fabra, localizado nas encostas superiores das montanhas de Collserola.

JORNAL do ALGARVE (JA) – Sei que foi eleita correspondente estrangeira da Academia Real de Ciência e de Artes de Barcelona. Que trabalho é este e o que significa para si?

Deborah Power – É o reconhecimento dos pares da área científica, de uma sociedade restrita de cientistas que estão escolhidos, os mais proeminentes deles. Primeiro é emitido um convite e a seguir é avaliado o currículo

(…)

João Prudêncio

(leia a entrevista completa no Jornal do Algarve de 30 de março de 2022)

