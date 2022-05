Fazer diferente, com criatividade e empenho, por um Algarve inclusivo e com futuro

Os retalhos desta semana são um exercício de reflexão da intensidade de vivências que a semana anterior me proporcionou.

Depois de empenhados dias a finalizar um trabalho no âmbito da formação CriAtividade do Torrance Center Portugal, que o Município de Olhão, minha entidade empregadora, me proporcionou pelo segundo ano consecutivo, tive o gosto de assistir à apresentação do Orçamento de Estado efetuada pelo Ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, que, uma vez mais, nos presenteou com uma muito eficiente e elucidativa sessão, com direito a esclarecimento à grande maioria das questões presentes na sala.

Portugal e o Algarve não podem “assobiar para o lado” em relação à necessidade de acertar o passo com os restantes países da União Europeia. Os tempos são desafiantes, mas os recursos humanos são o fator preponderante nessa mudança, a par com o meio ambiente, uma vez que não temos outra casa para lá deste planeta chamado Terra.

Enquanto guardiã da Águia Imperial Ibérica que sou, epíteto recebido por ter sido voluntária no âmbito do projeto de proteção da mesma Life Imperial, vejo, com agrado, o modo como o projeto de reintrodução do Lince Ibérico do Vale do Guadiana avança, uma vez que, tal como a preservação dos Cavalos-marinhos da Ria Formosa, do Camaleão e de tantas outras espécies, a conservação, a biodiversidade são a base do turismo sustentado e diferenciador que o nosso Algarve tem que saber reafirmar a todo o momento.

Os cidadãos têm direito à informação, assim como os funcionários têm direito à formação, os jovens à educação, diferenciada e adequada as suas capacidades.

No decorrer do MOSTRA-TE, tive o gosto de assistir ao espetáculo que a Drum School nos proporcionou no Auditório Municipal de Olhão, no qual o meu filho Sebastião tocou uma música na bateria, com todo o seu empenho, entre, literalmente, a promessa de pioneiro do CNE, e a ida, enquanto jornalista representante da Escola Professor Paula Nogueira, ao Parlamento dos Jovens que decorre por estes dias na nossa grande casa da democracia, a Assembleia da República.

Mas, de toda a semana, o momento que mais me tocou foi aquele em que subiu a palco, lado a lado com o seu professor Max, um jovem diferente, com o pai sentado atrás, dando-lhe apoio com a sua presença. Cada batida, cada toque da sua baqueta soava a conquista celebrada e espelhada no sorriso do professor e nas lágrimas limpas rapidamente da face do seu pai. « A diferença é um passo para a criatividade», podia ler-se nos televisores do palco enquanto o jovem tocava.

O fator humano encerra o segredo e a chave. A fórmula secreta está nos homens e nas mulheres que sabem e fazem diferente, ousando diariamente, para lá das cotas, das percentagens ou dos lucros ao final do mês ou do ano.

Obrigada ao Cláudio, ao Max, ao Calquinha, à Ana Fonseca, à Ana Fernandes, à Lídia, ao AEPPN. Obrigada a todos os professores que se empenham, que se envolvem, ajudando os nossos jovens a ultrapassarem os seus próprios limites e a colocarem o seu melhor ao serviço da vida, da comunidade, ousando diferente e fazendo a diferença.

Sara Brito