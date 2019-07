FC Porto defronta Fulham em Albufeira

O Município de Albufeira traz de volta um dos eventos mais marcantes do verão do concelho. A Albufeira Summer Cup regressa ao estádio municipal, já no próximo dia 16 de julho, com o FC Porto a defrontar o Fulham, às 20h30, num jogo de preparação para a próxima época

A Câmara Municipal de Albufeira reativa a Albufeira Summer Cup, um evento que junta em campo alguns dos melhores clubes de futebol nacionais e internacionais, e que anima o verão do concelho.

No dia 16 de julho, terça-feira, às 20h30, o Futebol Clube do Porto vai medir forças com o Fulham Football Club. As duas equipas, que se encontram a estagiar na região, aproveitam a oportunidade para se prepararem para a próxima época desportiva.

Os bilhetes serão colocados à venda brevemente, com o valor de 15 euros por pessoa. As crianças até aos 10 anos pagam 10 euros.

Recorde-se que a Albufeira Summer Cup tem trazido à cidade algumas das mais prestigiadas equipas nacionais e estrangeiras, com destaque para a passagem dos três grandes clubes portugueses – Sporting CP, SL Benfica e FC Porto.

No intervalo da partida, a APEXA – Associação de Apoio à Pessoa Excecional do Algarve irá realizar a entrega de prémios aos atletas participantes na Liga de Futebol pela Inclusão 2019, com o objetivo de sensibilizar o público para a deficiência no desporto, para a saúde e para a prática desportiva.