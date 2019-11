Federação de Ginástica de Portugal estreia “Pirouette” em Portimão

A grande estreia do espetáculo itinerante “Pirouette”, apresentado pela Federação de Ginástica de Portugal, está marcada para as 16h00 do próximo dia 1 de dezembro, no Portimão Arena, no âmbito da Cidade Europeia do Desporto 2019.

Com direção artística de Bruno Oliveira, treinador do projeto “Ginástica para Todos”, o espetáculo – que resulta de uma parceira com o Comité Olímpico de Portugal – será protagonizado por ginastas da elite nacional, de todas as disciplinas.

“Trata-se de um espetáculo gímnico que procura transmitir a beleza do movimento, associado aos valores olímpicos que nos definem enquanto pessoas e enquanto vida”, realça a organização, frisando que “Pirouette” contará com a participação de uma centena de ginastas de topo, de todas as disciplinas, em representação dos principais clubes portugueses, assim como ginastas de dois clubes locais, o Clube de Instrução e Recreio Mexilhoeirense e o Multidesportos Clube de Portimão.

A entrada para o espetáculo é gratuita e os bilhetes podem ser levantados no complexo desportivo de Alvor, complexo desportivo da Mexilhoeira Grande, museu de Portimão, pavilhão gimnodesportivo de Portimão, Portimão Arena ou no Teatro Municipal de Portimão. No dia do espetáculo, apenas será possível levantar ingressos no Portimão Arena.