Federação portuguesa patrocina vinda de triatletas ucranianos a Quarteira

A Federação de Triatlo de Portugal (FTP) vai patrocinar a presença de atletas ucranianos na próxima edição do Triatlo de Quarteira, prova da Taça da Europa da modalidade, disse este domingo o presidente federativo.

“Queremos garantir que a seleção ucraniana não deixa de vir a Portugal por falta de meios materiais. A família do triatlo português não compreenderia que não o fizéssemos”, afirmou Sérgio Dias.

Em coordenação com a Federação Europeia de Triatlo (ETU), que vai financiar as viagens dos atletas, a FTP vai suportar as despesas da participação dos atletas ucranianos em solo português, dada a dificuldade de acesso a fundos monetários no país, devido à ofensiva militar russa no território.

A 20.ª edição do Triatlo Internacional de Quarteira – Carlos Gravata vai ser disputada nos dias 26 e 27 de março, nesta localidade do concelho de Loulé, estando prevista a presença de três atletas ucranianas na elite feminina – e três russas –, sendo que a FTP assumirá o mesmo compromisso caso se inscrevam triatletas masculinos.

Além da federação portuguesa, também as estruturas espanhola e francesa decidiram patrocinar a representação ucraniana nas provas disputadas nos respetivos países.