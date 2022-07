Feira Concurso Arte Doce regressa com Gabriel o Pensador

O Complexo Desportivo de Lagos vai acolher entre os dias 27 e 31 de julho o regresso da Feira Concurso Arte Doce com a sua 33.ª edição, com Gabriel o Pensador como um dos cabeças de cartaz deste ano, anunciou a autarquia.

Além do rapper brasileiro, o evento recebe ainda os concertos de Rui Veloso, Dillaz, Bárbara Bandeira e Mariza.

A iniciativa, de entrada livre, decorre entre as 18:00 e as 24:00 e conta este ano com um recinto maior, doçaria regional, artesanato, tasquinhas, zona infantil, comboio turístico e outros produtos alimentares, com um total de 113 participantes.

Já entre os dias 29 e 30 de julho, para celebrar o centenário da chegada do comboio a Lagos, a região da Estremadura foi convidada a estar presente no evento, na forma de artistas, doçaria e artesanato.

O recinto conta ainda com um palco secundário, com atuações da Banda da Sociedade Filarmónica

Lacobrigense 1.º de Maio, Rancho Folclórico e Etnográfico de Odiáxere, Daddy Jack Band, Paulo Ribeiro, DJ Manu, Time for T, Ana Marques, Ana Valentim, Vítor do Carmo, José Santana e Orquestra Ligeira de Lagos, Orquestra de Foles, Sons da Terra, Alma Menor e Rancho Velha Guarda do Folclore da Nazaré.

Diariamente decorrem também vários showcookings sobre doce fino, sabores da Estremadura, doce conventual de Alcobaça, sabores da baía de Lagos e gastronomia com o chef Louis Anjos, que possui uma estrela Michelin.

O destaque vai para o concurso de doçaria, cujas categorias são: Tema obrigatório e Tema livre, Qualidade na Tradição (Melhor Dom Rodrigo, Doce Fino, Morgado e Doce de Figo) e Doces de Inovação.