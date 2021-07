Feira da Serra regressa a São Brás de Alportel com edição online

A 30.ª edição da Feira da Serra está de volta a São Brás de Alportel, com uma edição especial em formato online e destaque no artesanato, gastronomia e animação, anunciou a autarquia.

Tal como aconteceu no ano passado, devido à pandemia de covid-19, o evento vai decorrer em formato online, com um programa alternativo organizado pela Comissão Organizadora da Feira da Serra.

O evento começa esta quinta-feira, pelas 19:00, quando serão lançadas as novidades que os produtores e os artesãos prepararam para a edição deste ano da Feira da Serra, disponíveis através do catálogo online.

O início da Feira da Serra será assinalado simbolicamente no espaço exterior do Cineteatro de São Brás de Alportel, na Avenida da Liberdade, com a inauguração de uma instalação artística de homenagem.

Devido à pandemia de covid-19, o espetáculo “Dançando nos Passos de Bernardo”, que estava agendado para dia 30 de julho, foi adiado para uma nova data que será anunciada em breve.

Para substituição, será transmitido nas redes sociais do município e da Feira da Serra o espetáculo “Sons de São Brás”, pelas 21:30.

A partir de sábado, dia 31 de julho, fica patente a exposição “Arte Entrançada”, de Maria João Gomes, no Museu do Traje, cuja inauguração está marcada para as 18:00, com entradas controladas de acordo com as regras de segurança da covid-19.

Já pelas 19:00, nas redes sociais da autarquia será transmitido em direto o programa “Feira da Serra: 30 anos a inovar a tradição”.

Este programa será transmitido em direto a partir do Museu do Traje e contará com convidados especiais.

O último dia do evento, a 1 de agosto, ficará marcado pela transmissão do desfile de moda “São Brás Fashion”.

PUB