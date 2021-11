Feira de Natal do Quinta Shopping apadrinha crianças carenciadas

O espírito festivo da época natalícia chega ao Quinta Shopping, na Quinta do Lago, com a realização de mais uma edição do mercado de Natal, a realizar-se no dia 27 de novembro. O evento apadrinha a Associação de Crianças Carenciadas do Algarve (ACCA), anunciou a organização.

A tradicional feira, vai realizar-se entre as 10:00 e as 17:00 e contará com cerca de 50 expositores, onde se poderão encontrar diversos produtos alusivos à época e uma ampla variedade de produtos artesanais, comidas e bebidas regionais.

Às 11:30, os mais pequenos poderão acompanhar a chegada do Pai Natal, bem como tirar fotografias num cenário alusivo à quadra.

A feira é já uma tradição no Quinta Shopping, atraindo turistas e residentes locais que aproveitam para comprar produtos regionais e apoiar a ACCA.

