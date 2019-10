Feira de São Martinho em Portimão

Portimão prepara-se para receber, de 8 a 17 de novembro no Parque de Feiras e Exposições com dois dias especiais dedicados à juventude e à família,a secular Feira de São Martinho, que remonta ao ano de 1662.

Neste que é um dos polos incontornáveis de animação outonal no concelho, e que volta a ter lugar, como habitual, no Parque de Feiras e Exposições de Portimão, não vão faltar as tradicionais castanhas assadas, as farturas, as pipocas, o pão com chouriço e outros petiscos tentadores nos bares e tasquinhas existentes no recinto, assim como vários espaços de animação com jogos diversos, ‘carrinhos de choque’ e carrosséis, numa feira que promete fazer as delícias de miúdos e graúdos.

A edição deste ano volta a contar com dois dias temáticos – 13 e 17 de novembro – escolhidos conjuntamente pelos expositores e a organização, com o intuito de aplicar preços especiais nos divertimentos. O dia 13 destina-se a crianças e jovens (dia da juventude), enquanto o último dia da feira é dedicado à família (dia da família).

No interior do Portimão Arena, durante este mesmo período, entre as 15h00 e as 24h00 à sexta-feira e ao sábado, e entre as 15h00 e as 23h00 de domingo a quinta-feira, decorrerá uma exposição automóvel a cargo das marcas Alfa Romeu, Audi, Citroën, Dacia, Fiat, Ford, Hyundai, Jeep, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault, Seat, Skoda e Volkswagen, e de motos Yamaha.

Horário de funcionamento da Feira

No primeiro dia, 8 de novembro, a Feira de São Martinho poderá ser visitada das 16h00 à 1h00, no dia 9 de novembro funcionará das 10h00 à 1h00, entre 10 e 14 de novembro abre portas das 10h00 às 24h00 e nos dias 15 e 16 de novembro abre das 10h00 à 1h00. No derradeiro dia, 17 de novembro, a Feira funcionará das 10h00 às 24h00.

Em termos de acessos ao espaço, encontra-se aberta a entrada sul do Parque de Feiras e Exposições, através da zona ribeirinha de Portimão, junto à ponte ferroviária, numa área onde existem diversos espaços de estacionamento, e a já habitual entrada norte, para quem venha do Largo Gil Eanes ou das Cardosas.

Outra forma de chegar à Feira de São Martinho será pela rede de transportes urbanos Vai e Vem, que tem paragens nas Cardosas, no Parque de Feiras e Exposições e no Largo do Dique, podendo os horários e demais informações ser consultados em www.vaivem.pt.

Em virtude dos trabalhos de montagem e desmontagem do certame, e para segurança de expositores e visitantes, informam-se os munícipes que habitualmente se deslocam a pé ou de bicicleta pelo Parque de Feiras e Exposições de Portimão, para ligação à zona ribeirinha da cidade, que a passagem estará interdita de 30 de outubro a 7 de novembro, estando autorizado o acesso pedonal no período em que decorrerá a feira condicionada ao horário de funcionamento da mesma. Esta passagem ficará novamente interdita entre 19 e 21 de novembro.

De referir que em novembro não haverá lugar a mercado mensal, que regressará a 2 de dezembro, nem a feira de velharias, cuja periodicidade será então retomada nos dias 1 e 15 de dezembro.