Feira de Velharias volta a realizar-se mensalmente em Castro Marim

No retoma da atividade cultural, Castro Marim traz de volta a tradicional Feira de Velharias. A iniciativa, da Junta de Freguesia de Castro Marim, começa já no dia 12 de março e vai acontecer sempre no 2.º sábado do mês, paralelamente ao mercado mensal da Vila, que também recomeça este mês.

Promover a venda, a compra e a troca de velharias, antiguidades e outros objetos de valor histórico e cultural, é o principal objetivo da iniciativa.

Filatelia, numismática, discos, cassetes, calendários, livros antigos e/ou usados, mobiliário antigo e/ou usado, são alguns dos negócios que poderá encontrar na feira.

A Feira das Velharias vai realizar-se no Largo em frente à Casa da Música, em Castro Marim, entre as 08:00 e as 15:00.