Feira Transfronteiriça de Arte Contemporânea reúne artistas em Gibraleón

De 27 a 30 de janeiro, terá lugar, no Centro Olontense de Arte Contemporânea (CODAC), em Gibraleón (Espanha), a terceira edição da Feira Transfronteiriça de Arte Contemporânea, a qual contará com a presença de 14 artistas, entre algarvios e andaluzes.

Segundo a organização, pretende-se com esta iniciativa “colocar em diálogo as obras dos artistas dos dois lados da fronteira do rio Guadiana, numa conjugação entre as artes plásticas e a fotografia”.

Durante os dias do evento será possível a comercialização das obras expostas.

Outras manifestações artísticas associam-se a esta Feira, nomeadamente, a música, poesia, cinema e literatura, num programa diversificado.

A Feira Transfronteiriça de Arte Contemporânea conta com o apoio do município de Tavira.