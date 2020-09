Feiras anuais algarvias suspensas até ao final do ano

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

As feiras de carácter anual que iam decorrer em algumas localidades algarvias foram suspensas até ao final do ano devido à pandemia de covid-19, anunciou a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL).

Esta decisão foi tomada durante a última Reunião do Conselho Intermunicipal da AMAL, com os autarcas algarvios a considerar que não estão reunidas as condições para permitir a realização de feiras anuais, segundo o documento.

“No contexto de pandemia que atualmente se vive, os municípios do Algarve deliberaram, na reunião do Conselho que se realizou no passado dia 5, não realizar as feiras que têm lugar, uma vez por ano, em diversos concelhos da região”, pode ler-se na nota de Imprensa.

A medida vai manter-se até, pelo menos, o final deste ano, quando receberá uma nova avaliação.

“Mesmo que estas feiras sejam de realização ao ar livre, teriam que obedecer a um conjunto de orientações da Direção Geral da Saúde (DGS), que os autarcas afirmam não haver condições para serem cumpridas, uma vez que implicam uma grande concentração de pessoas”, salienta a AMAL.

Fica assim suspensa a realização da Feira de Santa Iria (Faro), Feira de São Miguel (Olhão), Feira da Praia (Vila Real de Santo António), Feira de São Francisco (Tavira), Feira de São Martinho (Portimão) e Feira Franca (Lagos).