feiras-e-mercados-mensais-voltam-a-lagos

As feiras de velharias de Lagos e do Chinicato vão regressar já no próximo mês de novembro, assim como os mercados mensais de Lagos e de Odiáxere. A Feira Franca também irá regressar entre 19 e 22 de novembro.

Devido à situação pandémica, as feiras de velharias e mercados mensais no concelho estavam suspensos, “uma forma de evitar iniciativas suscetíveis de provocar aglomerados de pessoas que as colocasse em risco”, informava a 12 de março de 2020 o Presidente da Câmara Municipal de Lagos, em comunicado.

Dada a estabilização da situação epidemiológica no país e em Lagos, e acompanhando a tendência de levantamento de restrições derivadas da pandemia em todo o país, a autarquia decidiu retomar estas feiras já no próximo mês de novembro. Assim, regressam a Feira de Velharias de Lagos no 1º domingo de cada mês (parque de estacionamento do Pavilhão Municipal), a Feira de Velharias do Chinicato no 2º domingo de cada mês, o Mercado Mensal de Lagos no 1º sábado de cada mês (perto do Estádio Municipal) e o Mercado Mensal de Odiáxere na 4ª segunda-feira de cada mês (Largo da Alegria, perto do Moinho de Vento).

Também a Feira Franca, cuja realização no concelho remonta a 1931, retorna ao terreno anexo ao Estádio Municipal, entre 19 e 22 de novembro, com o habitual comércio, diversões e farturas que fazem as delícias de todos.

Para a retoma destas feiras, a autarquia apela a toda a comunidade para que cumpra as orientações de saúde em vigor para uma visita em segurança, nomeadamente a utilização de máscara sempre que não seja possível manter distanciamento físico de 2m, a adoção de comportamentos de etiqueta respiratória e a higienização das mãos.

