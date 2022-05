Fenómeno do stand-up no Brasil vai passar pelo Algarve

No próximo dia 08 de junho, a brasileira Bruna Louise, vai atuar em Albufeira, no Auditório Pacific Albufeira NAU, com um espetáculo de comédia que promete surpreender a plateia.

O seu humor “audaz e ácido” fizeram com que conquistasse um grande número de seguidores nas redes sociais. Atualmente, são mais de três milhões os inscritos no seu canal de Youtube e mais de quatro milhões de seguidores no Instagram.

Num mercado maioritariamente dominado pelos homens, Bruna Louise construiu seu próprio espaço. “Chegou a vez da mulher também falar o que pensa e com muito humor. Porque não? Eu trago a minha perspetiva sobre o mundo, brinco com os meus próprios problemas e acho que essa é uma maneira de quebrar alguns comportamentos dentro da comédia e, talvez, normalizar alguns tabus por aí”, afirma a comediante.

Bruna Louise participou recentemente do reality show ‘LOL Brasil’, está também na Netflix com o especial ‘Lugar de Mulher’ e, ainda esse ano, retorna ao streaming com o solo ‘Especial Demolição’.

No novo espetáculo, Bruna Louise segue o seu propósito de fazer a plateia gargalhar, mas também com o objetivo de “empoderar e combater os preconceitos, julgamentos e escolhas”.

É através das suas piadas, improvisos e interações que a estrela brasileira se aproxima dos espectadores.

- Publicidade -

Os bilhetes vão estar à venda nos locais habituais.