Férias: BTL começa esta quarta-feira e prolonga-se até domingo

A 32ª edição da BTL tem início esta quarta-feira dia 16 e prolonga-se até ao dia 20 de março, evento que este ano se reveste de uma importância significativa e as expectativas são elevadas e acompanham a retoma do setor em Portugal.

A Bolsa de Turismo de Lisboa, para além de ser uma plataforma potenciadora de network nos mercados que integram o turismo, confirma-se como barómetro que espelha as tendências e os desafios do sector e este ano não será exceção.

Dália Palma, Gestora da BTL salienta “Esta edição, reveste-se de uma grande importância. São mais de três décadas a dar voz a um setor que tem sido um dos grandes motores da economia nacional e que nos últimos dois anos, revelou a sua capacidade de resiliência e de superar uma das maiores crises q que foi sujeito. Temos consciência que as expetativas para este ano são grandes e por isso convidados todos a visitar a BTL. A edição deste ano vai ser muito dinâmica, com inúmeras novidades e muito interativa com o público final e com os profissionais deste setor.”

Com 1.400 expositores,diretos e indiretos, a BTL 2022 será uma grande montra dos diferentes players do Turismo, desde agências de viagens e operadores turísticos, hotelaria, transportes, unidades de turismo rural, entidades regionais de turismo, regiões entre muitos outros.

Na BTL 2022 estarão representadas a grande maioria das entidades regionais de turismo nacionais e muitos municípios que se representam individualmente para além de mais de 60 destinos internacionais, entre os quais África do Sul, Goa, Guiné-Bissau, Jamaica, Malta, Mauritânia, Maldivas, Rio de Janeiro, São Paulo, Indonésia, Moçambique, Polónia e Tanzânia.

À semelhança dos anos anteriores, no Pavilhão 1 estarão localizadas as entidades nacionais de promoção de turismo, no Pavilhão 2 as Câmaras Municipais, Comunidades intermunicipais, Enoturismo, agentes culturais e gastronomia , no Pavilhão 3 o sector da hotelaria, empresas de equipamento e serviços e o BTL LAB, e no Pavilhão 4 os mais de 60 destinos internacionais, companhias aéreas, tour os operadores, distribuidores turísticos e agências de viagens.

A edição de 2022 não só irá manter os setores tradicionais da feira na promoção do destino Portugal, como terá foco na área do Enoturismo, com um espaço próprio de divulgação das estruturas hoteleiras e marcas de vinho, que proporcionam experiências únicas nesta área. Esta é uma área que apresentou um enorme crescimento na BTL nos últimos anos – fruto da evolução deste setor do turismo a nível nacional – e que merece, nesta edição um papel de destaque. Também o Turismo de Natureza, terá um grande importância, numa missão de abordar o papel da sustentabilidade e da ecologia de forma transversal ao setor do turismo, ao apresentar as unidades hoteleiras, os alojamentos locais e todos os operadores turísticos que prestam serviços aos amantes da natureza ao mesmo tempo que integrará pela primeira vez os sete Geoparques nacionais.

O BTL LAB, área dedicada à Inovação e Criatividade, volta a reforçar o seu posicionamento. Uma área onde se reúnem as empresas prestadoras de serviços tecnológicos de suporte ao negócio dos players do setor. Esta é uma das áreas que está a tornar-se cada vez mais internacional na BTL, e que conta com a presença de plataformas globais e de startups que desafiam e projetam o futuro do setor.

O programa de Hosted Buyers surgiu em 2010 e é realizado em parceria com a TAP e o Turismo de Portugal e traz ao nosso país, anualmente, várias centenas de compradores internacionais de diversos países tradicionais e emergentes.

Um dos objetivos da BTL para os próximos anos é o reforço da qualidade do Programa de Buyers, em articulação com parceiros nacionais e internacionais, de forma a assegurar a presença na BTL dos mais importantes compradores internacionais, nos segmento como Sol e Praia, Golf, Enoturismo, Natureza, entre outros.

Quem visitar a 32ª edição da BTL vai poder aproveitar os melhores descontos e ofertas, seja para escapadelas de fim-de-semana, férias da Páscoa ou de Verão.

Para além das promoções, a BTL surpreende sempre com um vasto programa de actividades de animação, como a apresentação de projectos, provas de vinhos, degustações, concursos, passatempos e atuações musicais dos mais diversos destinos.

Porque as crianças de hoje são os viajantes do FUTURO, a maior feira de Turismo de Portugal terá, pela quarta vez, um programa que convida as crianças, dos 6 aos 12 anos a descobrir Portugal pelos caminhos da BTL.

Durante o fim-de-semana de 19 e 20 de Março, as Entidades Regionais de Turismo e as empresas que as integram vão dinamizar os seus espaços e apresentar diversas actividades exclusivas para as crianças, como jogos tradicionais, jogos de vídeo e interactivos, caça ao tesouro, entre muitas outras surpresas que têm como principal objetivo despertar a paixão pela descoberta de novos lugares, gentes e culturas de forma pedagógica e divertida.