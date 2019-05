Fernando Peres e José Pedro Silva foram os grandes dominadores do rali de Alcoutim, vencendo todas as especiais de classificação, e somando a primeira vitória da temporada.

Esta, que foi a terceira prova do Campeonato do Sul de

Ralis, disputou-se num traçado à volta de Martim Longo, com três especiais

percorridas por duas vezes.

No segundo posto ficaram Márcio Marreiros e Rui Serra,

que sofreram as habituais condicionantes de abrir a estrada e ainda alguns

percalços mecânicos na primeira parte do rali, acabando este por ser um

resultado satisfatório. Para tal contribuíram os abandonos de Carlos Martins na

2ª especial e de Paulo Santos no Parque de Assistências com problemas nas suas

viaturas, quando ocupavam lugares no pódio. No lugar certo, e com um ritmo

constante, Ricardo Filipe e Fernando Almeida, fecharam o pódio no Carisma GT.

Pedro Leone e Bruno Ramos regressaram aos bons resultados levando o Ford Escort

Cosworth ao 4º lugar final.

Uma vez mais João Monteiro e Gonçalo Assunção foram os

melhores nas duas rodas motrizes. Estiveram numa animada luta com Filipe Silva

e Diogo Elias, mas o piloto do Saxo abandonou na PE5, deixando caminho aberto

para a equipa do Toyota Corolla GTi. Júlio Inácio e Ricardo Mestre finalizaram

na 6º posição, na frente de Nuno Silva e Dário Martins que foram os vencedores

da Cl. P2-3. Logo de seguida na classificação, surgem Paulo Anselmo e Eduardo

Gonçalves que participavam num Peugeot 206 GTI, e venceram a classe P1-2.

Estreantes nestas lides, Rui Rijo e João Borrega venceram a classe X3-13 no BMW

325 IX. A fechar o lote de finalistas, Pedro Franco e Victor Sousa no Ford

Escort MkI e Jaime Falcão com André Silva no Mazda 323.

O Campeonato do Sul de Ralis segue para Monchique, que

se disputará a 8 e 9 e Junho. Quanto ao Clube Automóvel do Algarve já se

encontra a preparar o Rali Casinos do Algarve que encerra a temporada dos

calendários dos campeonatos nacional e regional.

O Rali de Alcoutim foi uma organização do Clube

Automóvel do Algarve, sob a égide da Federação Portuguesa de Automobilismo e

Karting, com o apoio do Município de Alcoutim e das Juntas de Freguesia de

Martim Longo e Vaqueiros.

