Fernando Pessanha apresenta estudo sobre navegador controverso em Tavira

A Casa Álvaro de Campos, em Tavira, recebe no próximo dia 8 de fevereiro, pelas 21h30, a apresentação do novo estudo de Fernando Pessanha sobre o controverso navegador Cristóvão de Mendonça, intitulado “Cristóvão de Mendonça, navegador no Oriente e capitão de Ormuz – um desconhecido comendador de Arenilha”.

Depois da apresentação no Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes, onde se verificou lotação esgotada, o historiador algarvio irá partilhar, em Tavira, os resultados da investigação publicada na Revista da Associação Ibérica de História Militar, e recentemente lançada em separata, pela Editora Guadiana, de Vila Real de Santo António. De acordo com Pessanha, “independentemente das rebuscadas teorias acerca da alegada ‘descoberta’ da Austrália por Cristóvão de Mendonça, a sua identificação como comendador de Arenilha vem reforçar a grande importância que o sotavento algarvio teve nos inícios do século XVI. Aliás, se assim não fosse, Tavira não teria sido elevada a cidade logo em 1520”.