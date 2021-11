Fernando Pessanha apresenta livro sobre pirataria no Algarve

No dia 18 de Novembro, quinta-feira, pelas 18:00, a Biblioteca Municipal de Vila Real de Santo António, recebe a apresentação de A pirataria no extremo sudeste algarvio, nos alvores da Idade Moderna, da autoria do historiador algarvio Fernando Pessanha.

Originalmente publicada no Vol. 19 de Academia de Marinha – Memórias 2019, esta investigação é agora publicada individualmente pela Editora Guadiana.

Segundo o autor, doutorando da Universidade de Huelva e investigador da Associação Ibérica de História Militar, a intenção da publicação desta separata passou por facilitar o acesso a esta investigação por parte de estudantes, militares, investigadores e demais público interessado na temática do corso e da pirataria, nomeadamente na região do extremo sotavento algarvio e nas imediações da foz do Guadiana.

O lançamento irá contar com a presença da Diretora Regional da Cultura do Algarve, Adriana Freire Nogueira, e da vereadora da Divisão da Cultura e Património Histórico da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Conceição Pires.

