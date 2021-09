Fernando Pessanha de regresso aos palcos já este sábado

O presente mês de Setembro de 2021 marca o regresso aos palcos do pianista e escritor Fernando Pessanha, o mentor e fundador da banda IN TENTO trio, após uma ausência de dois anos provocada por motivos de saúde, anunciou o próprio.

É já no próximo sábado, dia 11 de Setembro, que o músico natural de Vila Real de Santo António irá apresentar em Portugal o micro-concerto “Raposinha”, estreado no passado mês de Maio no EDITA – Festival Internacional de la Edición, la Poesía y las Artes, no Teatro del Mar de Punta Umbría (Espanha).

A estreia desta performance musical em Portugal terá lugar na Biblioteca Municipal de Faro, durante a sessão de lançamento dos célebres Anais do Município de Faro, que no presente ano serão apresentados por António Branco, antigo reitor da Universidade do Algarve.

A digressão do micro -concerto “Raposinha” continuará no dia 15 de Setembro, no 12º aniversário da Biblioteca Municipal de Vila Real de Santo António, no dia 1 de Outubro, no ciclo Poemus que decorre na Biblioteca Municipal de Tavira, e nos festivais literários Poesia ao Sul (Olhão) e Spoken Word (Faro), a realizar durante os meses de Outubro e Novembro, respectivamente.

Dia 25 de Novembro a digressão “Raposinha” passa por Espanha, para um concerto no 1900 Company Bar, em Huelva. Por fim, no dia 3 de Dezembro será a vez de o músico, juntamente com o IN TENTO trio, apresentarem na Biblioteca Municipal de Tavira o concerto Tapa-Esteiro, antologia literária musicada pela banda e publicada pela editora CanalSonora, com a colaboração da Editamarketing – Servicio de diseño y comunicación editorial.

No total serão sete concertos a sul da literatura, entre Faro e Huelva.

