Fernando Pessanha lança novo livro em VRSA

O historiador Fernando Pessanha e capa do livro a apresentar

D. Fernando de Meneses, capitão de Ceuta, 1.º conde de Alcoutim e 2.º marquês de Vila Real, é o novo trabalho do historiador vilarealense Fernando Pessanha, que será apresentado amanhã, pelas 18h00, no Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes, em VRSto António. A apresentação está a cargo de Luís Filipe Oliveira, da Universidade do Algarve.

De acordo com o autor, a publicação deste novo trabalho prende-se, essencialmente, com o objetivo de fazer ressuscitar um dos projetos em que o seu mestre António Rosa Mendes depositou mais empenho e carinho: a criação da Editora Gente Singular: “considerámos que seria uma bonita homenagem fazermos ressurgir a editora Gente Singular, de que Rosa Mendes foi um dos fundadores, através da publicação de um trabalho de um dos seus discípulos, sendo o lançamento da obra no Arquivo Histórico de Vila Real de Santo António, que tem Rosa Mendes como patrono, e estando a apresentação da obra a cargo de um dos seus colegas docentes da Universidade do Algarve”.

No que se refere a este trabalho, Fernando Pessanha diz-nos que se trata de uma investigação desenvolvida a partir de um estudo preliminar acerca de D. Fernando de Meneses, um dos personagens mais interessantes da transição do séc. XV para o séc. XVI português, e cujos primeiros resul-tados foram apresentados em Novembro de 2016, ao representar a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António nas XIX Jornadas de História de Ceuta. Segundo o historiador algarvio, é a atribuição do título de conde de Alcoutim a D. Fernando de Meneses, em 1496, a inaugurar a política ma-nuelina de atribuições de títulos, rendas e mercês relativos ao Algarves de Aquém como recompensa pelos serviços prestados pela Nobreza Portuguesa nos Algarves de Além-mar.

O livro, que deu origem à exposição que atualmente se encontra patente ao público no Arquivo Histórico Municipal de Vila Real de Santo António, conta ainda com uma nota de apresentação de Alexandra Rodri-gues Gonçalves, Diretora Regional da Cultura do Algarve à data da produção deste trabalho.