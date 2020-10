Fernando Pessanha publica novo livro

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

“A pirataria no extremo sudeste algarvio, nos alvores da Idade Moderna” é o novo trabalho do historiador algarvio Fernando Pessanha, técnico superior do Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes, em Vila Real de Santo António, e doutorando da Universidade de Huelva. A investigação, apresentada na Academia de Marinha no dia 18 de Junho de 2019, numa sessão onde estiveram presentes o Almirante Francisco Vidal Abreu, o professor doutor Vítor Gaspar Rodrigues e o vice-presidente da Câmara Municipal de VRSA Luís Romão, foi agora publicada pela supracitada Academia na obra Memórias 2019.

De acordo com o investigador, o objectivo do presente trabalho passou por identificar os principais comandantes e as origens dos grupos de piratas que assolavam o extremo sudeste algarvio, assim como os principais capitães, alcaides e comendadores incumbidos de proteger a foz do Guadiana dos ataques do corso e da pirataria. “Para tal, e tendo como balizagem cronológica a primeira metade do século XVI, seguimos uma metodologia de trabalho baseada no confronto de informação entre as fontes avulsas e as crónicas quinhentistas”, esclarece Pessanha, que promete a publicação de novas investigações em breve.