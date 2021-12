Fernando Reis, 1955-2021: um mar de lágrimas numa tarde fria

Foi um momento doloroso e de muita saudade aquele que se viveu na segunda-feira passada, no cemitério de Vila Real de Santo António, na última despedida ao diretor deste jornal, Fernando Reis. Aqui se recorda um pouco da sua recheada vida e se enunciam as reações que o seu desaparecimento provocou em todo o tecido social algarvio

Na tarde desta segunda-feira, muitas dezenas de pessoas disseram o seu último adeus ao diretor deste nosso/vosso JORNAL DO ALGARVE, Fernando Reis, que faleceu no passado sábado, no Hospital de Faro, onde se encontrava há três semanas na sequência de uma infeção por covid-19. Tinha 66 anos.

O funeral ficou marcado pela forte carga emotiva despertada pela audição do tema “Meu Pai”, escrito, composto e interpretado pela filha Susana Travassos, cantora, e pelos fortes e prolongados aplausos dos presentes, a pedido do amigo e companheiro de sempre, Neto Gomes.

Momento particularmente emotivo foi quando os familiares depositaram sobre a urna a guitarra que o acompanhou ao longo de muitos anos, durante uma parte dos quais se destacou como músico: foi baixista da emblemática banda algarvia Sérgio Peres e participou em vários espetáculos na sua cidade natal.

Como produtor de eventos, produziu concertos de artistas como Zeca Baleiro, Aziza Mustafa Zadeh, Deolinda, Ana Moura, Carlos do Carmo, Amor Electro, José Cid, Joana Amendoeira, Havana Way, Anonima Nuvolari, entre outros, além de ter sido manager e produtor executivo de alguns projetos musicais da filha Susana Travassos.

Fernando de Sant’Águeda Gutierres Reis nasceu a 5 de fevereiro de 1955 em Vila Real de Santo António, era diretor do Jornal do Algarve há quase quatro décadas, desde 1983 – nos primeiros anos de forma intermitente, alternando com o então co-proprietário José Lança – até ao presente.

Licenciado em História na Universidade Clássica de Lisboa em 1980, foi professor da Escola Dom José I, em Vila Real de Santo António. Lecionou também nas escolas preparatória e secundária de Loulé, onde grangeou grandes amigos, após um curto período em que viveu em Portimão.

Além de proprietário e diretor do JORNAL DO ALGARVE, Fernando Reis dividiu também a sua atividade pela defesa do sal tradicional do sotavento algarvio: desde 2005 era proprietário de uma salina em plena Reserva Natural de Castro Marim e o seu papel foi preponderante na defesa da superior qualidade do sal da região e da sua pureza face aos produtos industrializados em massa. Ainda neste domínio, na década de 90 a sua luta foi fundamental para a exportação massiva de sal-gema da mina de Loulé para a Alemanha, país então a braços com uma crise de frio.

Ilustre vilarrealense, destacou-se como defensor do património da sua cidade e dirigente da Associação de Defesa do Património Pombalino de Vila Real de Santo António.

Prestigiado decano do jornalismo algarvio, regionalista convicto, grande defensor da região e orgulhoso algarvio, Fernando Reis era casado com Maria Luísa Aleixo Travassos e pai de Marta Reis e da cantora Susana Travassos.

Muitas manifestações de pesar

Após a notícia do falecimento do diretor do JA, muitas foram as reações vindas de todos os cantos do País e dos mais variados setores da sociedade. A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António divulgou uma nota de pesar onde se refere a Fernando Reis como um “ilustre vilarrealense, prestigiado decano do jornalismo algarvio, regionalista convicto e grande defensor da preponderância da região e da sua cidade em particular”.

Já a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Castro Marim destacaram o empreendedorismo de Fernando Reis, “particularmente na revitalização da atividade salineira” daquela vila. O presidente da autarquia, Francisco Amaral, recordou ainda, na sua página de Facebook, a época que frequentou o liceu de Faro onde eram “parceiros de carteira”, além dos jogos de andebol, destacando a “finta que resultava sempre em golo”.

A Câmara de Faro destaca Fernando Reis como “decano do jornalismo algarvio e regionalista convicto que dirigia um dos principais títulos da imprensa regional do Algarve”, considerando ainda que “deixa assim a região, e em particular o setor da comunicação social, de luto”.

Por seu turno o Município de Lagos recorda Fernando Reis “no decurso do exercício das funções autárquicas”, com quem tiveram “a oportunidade de estabelecer uma cordial relação de trabalho”.

“Perdeu-se um profundo conhecedor e defensor da imprensa regional, um profissional sério e competente e um algarvio ilustre, que trabalhou em prol da formação dos jovens, da informação e esclarecimento da opinião pública e do desenvolvimento da região”, pode ler-se em comunicado.

A autarquia de Lagos refere ainda que “o seu exemplo de trabalho e dedicação constituirá uma fonte de inspiração para que outros deem continuidade ao seu legado, lutando para afirmar a importância e imprescindibilidade da imprensa regional”.

A Comissão Concelhia de Vila Real de Santo António do Partido Comunista Português, em comunicado, refere que Fernando Reis “soube manter uma orientação democrática, acolher os valores do regime democrático e dar voz às correntes progressistas na sua luta em defesa da liberdade”.

Por seu lado, a Federação do Algarve do Partido Socialista manifestou o seu mais sentido pesar.

“Com uma longa carreira como professor da Escola Pública em várias localidades do Algarve e mais de quatro décadas de presença na imprensa regional, Fernando Reis distinguiu-se pela consolidação do papel do Jornal do Algarve como grande defensor da Região e da causa da Regionalização, prosseguindo com afinco e determinação o legado dos seus Fundadores, contribuindo para a afirmação de uma nova geração de jornalistas e para o debate dos grandes temas do Algarve”, sublinha a Federação do PS em comunicado.

O Presidente do PS Algarve, Luís Graça, em seu nome pessoal e dos deputados e dirigentes do Partido Socialista, endereça “as mais sentidas condolências aos familiares de Fernando Reis, aos profissionais e colaboradores do Jornal do Algarve, expressando o seu profundo pesar por este infausto acontecimento, que deixa a Região mais pobre”.

Também o Bloco de Esquerda do Algarve, na sua mensagem de condolências, destacou Fernando Reis como “uma referência no jornalismo na região durante quase quatro décadas”.

Muitas associações e amigos na hora do adeus

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR) manifestou o seu pesar.

“Assumindo a liderança do Jornal do Algarve nos anos oitenta do século passado, com o propósito firme de defender o legado de José Barão e dos demais fundadores do Jornal do Algarve como principal arauto do Algarve e das causas do algarvios, nomeadamente da regionalização, era atualmente o decano dos diretores dos órgãos de comunicação social da região”, refere a CCDR em comunicado.

A Associação Portuguesa de Imprensa também manifestou os seus sentimentos, considerando que “a Imprensa ficou mais pobre com o desaparecimento de um defensor da liberdade de Imprensa, da democracia e da luta contra a desinformação”.

A Confraria do Atum de Vila Real de Santo António, da qual Fernando Reis era confrade, refere que “é uma perda enormíssima para todos e em particular para os seus”, pois “desaparece uma figura ímpar de Vila Real de Santo António”, destacando ainda o seu “grande dinamismo” como empresário.

A equipa de eSports do Portimonense salientou Fernando Reis como “uma referência no jornalismo na região” e a quem a equipa “estará eternamente agradecida pelo apoio e divulgação demonstrada desde do início da modalidade e é com grande estima que carregamos na nossa camisola o JA, símbolo do Jornal do Algarve”.

A Liga dos Combatentes de Vila Real de Santo António, o Agrupamento de Escolas D. José I, o clube Leões do Sul Futebol Clube, o Conselho de Administração da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Sotavento Algarvio, o Centro Português de Psicanálise, a Associação de Empresários do Algarve (NERA) e seu presidente, Vítor Neto, os colaboradores do JA José Paulo Larcher, Fernando Proença, Carlos Albino e Fátima Murta e amigos como José Graça, Carlos Felício, Carlos Brito, José Maria de Azevedo Teixeira, José Domingos, Luís Camarada, Carlos Luís, Manuel Anunciado, o cantor José Praia e muitos outros também manifestaram as suas condolências.

Na Imprensa, os colegas de profissão de Fernando Reis também enviaram as suas condolências, nomeadamente o Sul Informação, Região Sul, Postal do Algarve, Rádio Horizonte, Guadiana Digital, Folha do Domingo, Avezinha, Algarve Primeiro, Jornal Económico, Barlavento e A Voz do Algarve.

Gonçalo Dourado/João Prudêncio

