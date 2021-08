Fernando Rodrigues foi reeleito presidente do Clube de Vela de Tavira

Fernando Rodrigues foi reconduzido à frente dos destinos do Clube de Vela de Tavira, para o seu 4º mandato, nas eleições para os corpos sociais do clube para o biénio 2021-2023, que se realizaram no passado dia 06.08.2021, anunciou a direção do clube.

Os membros eleitos pela lista única apresentada a sufrágio tomaram posse na passada terça-feira, dia 10 de agosto.

Após a contagem dos votos, o presidente reeleito dirigiu-se aos sócios e salientou que se trata de um novo ciclo para o clube, que existirão novidades, mas que se dará também continuidade ao trabalho já feito.

Segundo a nova direção, o atraso na conclusão da época 2020-2021 implicou que as eleições tivessem de ser adiadas, pelo que “o tempo para preparar a nova época já é pouco, o que por si só não deixa de ser um desafio para esta nova direção, a qual se reúne de elementos novos que vêm dar um novo fôlego, com competências reconhecidas e com muita vontade de trabalhar em prol do clube”.

Referiu ainda que o apoio que o Município de Tavira tem dado a todos os clubes, no âmbito da pandemia, com a oferta de testes ao covid-19, a todos os atletas assume uma importância muito relevante pois permitiu e permitirá que possamos, num contexto de abertura definido pela DGS, darmos continuidade à oferta desportiva do concelho, em segurança e que dá tranquilidade, tanto os pais como os próprios atletas.