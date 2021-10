Ferragudo celebra 500 anos com ciclo de conferências

Depois de ter sido adiada devido à pandemia de covid-19, a povoação de Ferragudo vai finalmente celebrar os 500 anos da sua fundação com um ciclo de conferências, que decorre desde o dia 18 de setembro até 20 de novembro, anunciou a autarquia.

A programação abrange várias áreas desde as artes, exercício físico, historiografia, gastronomia, artesanato até às festividades populares, incluindo o ciclo de conferências cuja próxima sessão decorre a 23 de outubro com o segundo painel sobre arquivos e memórias, nas instalações da Associação Cultural e Desportiva de Ferragudo, pelas 16:30.

A segunda sessão conta com a participação de José Carlos Vilhena Mesquita da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, de João Costa do Centro de Estudos Ibéricos e por Diogo Vivas da Câmara Municipal de Lagoa.

Já no dia 20 de novembro, a terceira sessão deste ciclo de conferências será sobre a história paroquial. A participação é gratuita mas é necessária a inscrição prévia através do link.

Ferragudo foi fundada a 21 de agosto de 1520, através de uma carta de privilégios da rainha D. Leonor.

