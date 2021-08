Ferragudo: Novo Centro Náutico da Angrinha já foi inaugurado

A freguesia de Ferragudo conta agora com um novo Centro Náutico, localizado junto à praia da Angrinha, cuja empreitada teve um investimento superior a 140 mil euros, anunciou a Câmara Municipal de Lagoa.

A inauguração do espaço decorreu a 21 de agosto, integrada nas comemorações dos 500 anos de Ferragudo, com a participação do presidente da autarquia, Luís Encarnação, do presidente da Junta de Freguesia, Luís Veríssimo e do Chefe da Junta Regional do Algarve, Luís Cabrita.

Durante a cerimónia foi assinado o Contrato de Comodato do Centro Náutico da Angrinha entre o município de Lagoa e o Corpo Nacional de Escutas – Escutismo Católico, a quem foi entregue o equipamento.

“Este é um momento de enorme importância e de grande justificação que aqui está patente nesta obra de substituição dos velhos contentores que albergavam os materiais dos escuteiros, por estas novas instalações mais modernas e com todas as condições para poder receber aquele que é, no concelho de Lagoa, o movimento escutista com maior número de elementos. Está assim dado mais um passo para a continuidade a esta importante atividade de formação cívica e de valores dos jovens de Ferragudo e do concelho de Lagoa”, refere Luís Encarnação, em comunicado.

