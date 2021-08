Ferragudo tem mão cheia de eventos para continuar a assinalar 500 anos

A 21 de agosto de 1520, as gentes que ocupavam o troço final da margem esquerda do Arade viram ser reconhecida, com a atribuição de carta de privilégios da rainha D. Leonor, a existência da povoação de Ferragudo.

Para assinalar a ocasião dos 500 anos de Ferragudo estará patente entre os dias 14 e 21 de agosto de 2021 a Exposição de Fotografia de Júlio Bernardo e imagens de Ferragudo antigo, na Casa do Real Compromisso Marítimo de Ferragudo. A exposição poderá ser visitada todos os dias, com exceção do dia 15 de agosto em que estará encerrada, no horário das 17h:00 às 20:00.

No mesmo local, e a partir dessa data, a população passará a dispor de um conjunto de livros do acervo da Biblioteca Municipal de Lagoa, que a autarquia doou à Junta de Freguesia de Ferragudo.

No dia 21 de agosto, o programa prosseguirá com a realização da Missa comemorativa do 5º Centenário de Ferragudo, na Igreja de Nossa Senhora da Conceição – Matriz de Ferragudo, pelas 18 horas. Posteriormente, pelas 18:30, decorrerá uma arruada com a participação dos Next Combo pelas ruas da vila, com inicio no Largo do Instituto de Socorros a Náufragos até à Praia da Angrinha.

Às 19:00, junto ao areal da praia da Angrinha, tem lugar a Inauguração do Centro Náutico da Angrinha, um novo equipamento desportivo colocado ao serviço das comunidades locais.

Teremos também, a apresentação do mais recente livro editado pelo Município de Lagoa, o primeiro volume do Levantamento Enciclopédico das Famílias de Ferragudo 1520-1920 – Volume I – Estudo Monográfico, de Nuno Campos Inácio. Trata-se de um trabalho de recolha e compilação de fontes para a construção de uma reflexão historiográfica sobre a freguesia do concelho de Lagoa, que se revela de particular importância dar à estampa no contexto celebrativo dos 500 anos de Ferragudo.

A encerrar contaremos com um apontamento de poesia por Jorge Soares com música de fusão étnica por Eduardo Ramos.