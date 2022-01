Ferragudo tem um novo parque desportivo para os fãs de “parkour”

A Praia da Angrinha, em Ferragudo, tem a partir de agora um parque de “street workout”, um projeto implementado através do Orçamento Participativo (OP) do município de Lagoa, que conta já com sete edições.

A instalação deste parque foi uma proposta apresentada por um grupo de jovens do concelho de Lagoa, numa edição do Orçamento Participativo, tendo sido agora concretizada com um investimento de 20.347,37 mil euros, implementado pela Associação Portuguesa de Street Workout e Parkour (SWA).

O envolvimento da Associação Portuguesa de Street Workout e Parkour permitiu ao município de Lagoa “garantir a qualidade dos equipamentos, o cumprimento das normas de segurança, bem como encontrar uma das melhores soluções do mercado”.

O Orçamento Participativo é uma iniciativa que acontece anualmente, em Lagoa, desde 2014 e que disponibiliza à população 300 mil euros para a concretização de propostas que são apresentadas e votadas nas sessões do OP e, posteriormente, colocadas à votação da população.

Segundo a autarquia lagoense, estimular a participação cívica é um dos grandes objetivos do executivo liderado por Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa.

“Tenho que agradecer a participação destes jovens no Orçamento Participativo que permitiu implementar mais este equipamento no concelho, importante para o manter ativo e saudável. Vamos continuar a promover a participação cívica dos lagoenses e em conjunto tornar o concelho de Lagoa um concelho cada vez melhor para se viver, trabalhar, estudar ou visitar”, afirmou Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa.