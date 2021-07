Ferreiras celebra aniversário de elevação a freguesia com livro

A localidade de Ferreiras, no concelho de Albufeira, vai celebrar mais um aniversário da elevação a freguesia no dia 12 de julho, pelas 16:00, com o lançamento de um livro de Idalina Nunes Nobre.

A apresentação do estudo histórico e monográfico “Ferreiras – Estudo Histórico”, será em formato digital, com um momento musical a cargo de Eduardo Ramos.

A obra, com o selo da Arandis Editora, apresenta em 116 “uma panóplia de imagens e documentos pouco conhecidos ou inéditos, que ajudam a compreender melhor a evolução da povoação das Ferreiras e o seu contexto social e económico”.

A apresentação pública desta obra estava agendada para 2020 mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.

