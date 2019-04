Ferry Portimão-Madeira pode ser “desviado” para Lisboa

A ligação marítima entre a Madeira e a cidade algarvia durante todo o ano – e não apenas entre julho e setembro – depende do apoio do Governo, que, por outro lado, estará a ponderar deslocar a operação do porto de Portimão para Lisboa

Os planos do Governo podem passar pela substituição do porto de Portimão pelo porto de Lisboa. Na semana passada, os sociais-democratas criticaram a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, por ter sugerido precisamente que a rota do navio poderia passar de Portimão para Lisboa. “Se o Estado denotou dificuldades em subsidiar uma linha de 21 horas de navegação marítima, sendo a transferência de Portimão para Lisboa um acréscimo de tempo, combustível e tarifário, como poderá o Governo justificar financeiramente o porquê da mudança?”, questiona o PSD-Portimão, sugerindo que “o Governo quer assumir perante Portugal que não é favorável a um investimento para o Algarve, em Portimão, neste caso específico, mas que para Lisboa está disponível, mesmo que custe mais ao erário público”.

Mas não foi apenas a ministra a levantar esta questão que está a causar desconforto e a gerar muitas críticas no município de Portimão, liderado por Isilda Gomes (PS). O atual presidente da Câmara do Funchal, Paulo Cafôfo, também socialista, já defendeu a ligação por ferry com o continente o ano inteiro, mas considerando que “temos de equacionar outros portos para além de Portimão, nomeadamente Lisboa”…

