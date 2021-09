Festa da Cataplana está de regresso a Castro Marim

Até 18 de outubro, os segredos da Cataplana, temperada com o “melhor sal do mundo”, estão de regresso ao concelho de Castro Marim através da Festa da Cataplana, iniciativa que junta 14 restaurantes aderentes do concelho, anunciou o município.

Este ano, à semelhança do ano passado, esta iniciativa (realizada durante o mês de junho antes da pandemia), acontece nesta época já tipicamente baixa, procurando contribuir para “colmatar os devastadores efeitos económicos que as medidas de combate à Covid-19 têm gerado”.

Os 14 restaurantes do concelho que aderem vão apresentar, pelo menos, dois tipos de cataplana, com preços atrativos e diferenciadores. Apesar da cataplana de marisco ser das mais procuradas, os restaurantes estão a preparar também cataplanas de polvo, bacalhau, tamboril, cabrito e lombinho de porco.

A Festa da Cataplana pretende promover e fomentar a cultura, a economia e a gastronomia locais, atraindo o público que procura a qualidade e o diferencial gastronómico e impulsionando assim a dinâmica económica, particularmente fragilizada nos últimos dois anos.

A organização apela a que o público faça a sua reserva junto dos restaurantes aderentes, bem como ao respeito pelas medidas de prevenção da COVID-19.

