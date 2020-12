Festa da Família este ano tem mais distância

A região algarvia não ficou fora das comemorações natalícias, com várias iniciativas criativas e alternativas, sempre a pensar na segurança da população devido à pandemia de covid-19. Com muita imaginação à mistura. Apoios e incentivos ao comércio local, entrega de cabazes a famílias carenciadas e um Pai Natal que percorre várias localidades num veículo foram algumas das ideias que as autarquias e outras entidades organizaram para que os algarvios possam ter um Natal atípico mas seguro

Albufeira: Contribuir para o comércio local



Para manter o espírito natalício na população, a Junta de Freguesia da Guia promove no sábado, 19 de dezembro, o evento “Natal no Mercado”, no mercado municipal entre as 08h00 e as 13h00, anunciou a autarquia.



“Numa altura em que todos já percebemos que o Natal deste ano será, sem dúvida, muito diferente, a Junta de Freguesia da Guia apresenta a toda a população a possibilidade de juntos colaborarmos com o comércio local e o artesanato da freguesia”, refere através da sua página de Facebook.



Já a Câmara Municipal de Albufeira tem incentivado a população do concelho a consumir no comércio local em segurança, através de uma campanha de sensibilização.

Alcoutim: Entrega de cabazes e partilha de tradições



Como já é hábito, a Câmara Municipal de Alcoutim entregou à população cabazes de Natal, “para desejar Festas Felizes e um ano de 2021 mais profícuo e benigno”, anunciou a autarquia.



Até 25 de dezembro, através da página de Facebook do município, o executivo tem partilhado diariamente com os seus seguidores algumas das tradições de Natal como a matança do porco, receitas e canções relacionadas com a época natalícia.



Esta iniciativa é o resultado de um convite feito à Câmara Municipal de Alcoutim pela sua cidade irmã, Blain (França), em parceria com a localidade alemã de Oldenburg in Holstein, para participar neste projeto de troca de tradições.



O doce regional “nógado”, em aromáticas folhas de laranjeira da doceira de Alcoutim, D. Deonilde, e as filhós de D. Bárbara foram algumas das receitas publicadas na rede social.

Castro Marim: Atividades online e biblioteca móvel

Câmara Municipal de Castro Marim



A Câmara Municipal de Castro Marim está a promover até 30 de dezembro várias atividades de Natal através da internet para crianças entre os 8 e os 12 anos, anunciou a autarquia.



“Especial de Natal – Aprende e diverte-te online” será dividido em duas fases: “Natal”, entre o dia 21 e 23 de dezembro, e “Passagem de Ano”, entre 28 e 30 de dezembro”.



Já a associação Odiana lançou para a estrada um veículo itinerante da iniciativa “Bibliomóvel Perto de Si”, do projeto “Castro Marim (COM) Vida” com várias iniciativas para seniores relacionadas com o Natal.



O veículo da biblioteca itinerante do município de Castro Marim vai percorrer as localidades do concelho como Altura, Monte Francisco, Furnazinhas e Alta Mora, com ateliers de artes manuais como costura e pintura, além de tertúlias e leitura.



Este projeto tem como objetivo “gerar convívio aos mais isolados, e em simultâneo ultrapassar os constrangimentos das ações em grupo”, segundo o comunicado.



O Município de Castro Marim lançou um apelo aos residentes no concelho para que iluminem as janelas das suas casas, trazendo às ruas “alguma cor, brilho e vivacidade, que noutros anos costumávamos ver pela roda-viva dos últimos preparativos de Natal”.



Além da iluminação de Natal, na Praça 1.º de Maio, em Castro Marim, está uma árvore de Natal gigante, que pretende valorizar a fachada da Igreja Matriz de N. Sra. dos Mártires, a padroeira da vila e o mais emblemático símbolo de fé no Município.

Faro: Sorteio de 60 mil euros no comércio local

Baixa de Faro



A Câmara Municipal de Faro vai sortear até 6 de janeiro 60 mil euros em vales para serem usados em compras no comércio local ao abrigo da campanha “Faro. Somos todos.”, anunciou a autarquia.



A campanha consiste no sorteio de vouchers de compras entre os 30 e os 200 euros, destinados às pessoas que consumam no comércio local, recebendo um cupão de participação no sorteio por cada 10 euros em compras.



Os vouchers poderão ser utilizados até 6 de janeiro nos estabelecimentos do concelho aderentes.



Quando os consumidores entregam os cupões de participação para o sorteio dos vouchers têm sempre uma outra oferta – sorteada no momento numa espécie de roda da sorte – e que pode ser desde um bilhete para uma ida ao teatro, uma aula de canoagem ou um passeio no comboio turístico.



Estes prémios – que podem ser utilizados até 31 de maio do próximo ano.



Além da maior árvore de Natal da cidade, localizada na praça da Liberdade (praça da Pontinha), o público pode ainda assistir nos dias 19 e 20 de dezembro, pelas 16:00 no Teatro das Figuras, ao bailado “A Rainha da Neve”, pela Companhia de Dança do Algarve.



Entre os dias 21 e 23 de dezembro, a Biblioteca Municipal de Faro António Ramos Rosa promove as “Oficinas de Férias de Natal” dirigidas por Fernando Cabral, entre as 14h00 e as 17h30, com iniciação à expressão dramática.

Lagoa: Trocar luzes por apoio à comunidade

As estátuas vivas vão estar nas ruas de Lagoa



A Câmara Municipal de Lagoa trocou o investimento em iluminação de Natal, entre 50 e 65 mil euros, por um apoio direto à comunidade local de 102 mil euros para estimular o comércio local, anunciou a autarquia.



O montante de 102 mil euros será introduzido na economia local através dos 1300 desempregados inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), residentes no concelho, que vão receber em casa um voucher para realizarem compras no comércio local.



A cada 10 euros de compras nos estabelecimentos aderentes, será entregue ao cliente um cupão, que será posteriormente colocado em tômbolas e sorteados no final de cada mês.



Os vencedores vão receber vouchers, que deverão ser utilizados no comércio local.



A autarquia reforçou este ano os cabazes de Natal, que vão ser distribuídos pelas famílias carenciadas do concelho, referenciadas pelo município, com bens alimentares.



Para dinamizar o comércio local, a Câmara Municipal de Lagoa apresenta a 6ª edição das Estátuas Vivas nos dias 18 e 19 de dezembro em três locais diferentes da localidade.



As estátuas vivas vão estar localizadas na rua 25 de abril, no jardim 5 de outubro e na rua Coronel Figueiredo, com personagens baseadas em diferentes temáticas como ciências, história, mitologia e etnografia.



O evento, com entrada livre, começa às 14h30 de sexta-feira até às 17h30 e no dia seguinte das 09h00 às 12h00.

Já a União das Freguesias de Lagos e Carvoeiro (UFLC) vai entregar 200 cabazes de Natal às freguesias carenciadas até 23 de dezembro.

Lagos: Concurso de montras e sessões de cinema

Iluminação de Natal em Lagos



O concelho “veste-se com as cores, os sons e as luzes de Natal para assinalar esta quadra festiva, até 6 de janeiro, havendo lugar para espetáculos, sessões de cinema, concurso de montras e iniciativas de dinamização do comércio local”, anuncia a autarquia em nota de Imprensa.



Para contribuir para o comércio local, foi dirigido um convite a todos os comerciantes que possuam estabelecimento no concelho de Lagos para que entrem no “Concurso de Montras de Natal”, gratificando os três primeiros classificados com prémios monetários.



Além disso, através da iniciativa “Natal no Comércio Local”, também os clientes dos estabelecimentos aderentes podem habilitar-se a receber prémios, sendo que serão oferecidos 50 vales no valor de 100 € para serem descontados no comércio lacobrigense.



O Zoo de Lagos também entra nas celebrações com a sua Natalândia, até 27 de dezembro, entre as 10h00 e as 17h00.



A Câmara Municipal de Lagos irá também oferecer bilhetes para duas sessões gratuitas do filme “Come Away – Era uma vez” nos dias 17 e 22 de dezembro, pelas 17h00, no Algarcine Cinemas de Lagos.



“Jingle all the way” é o título do concerto da cantora Ana Laíns com a Orquestra de Jazz do Algarve, que vai decorrer no Centro Cultural de Lagos no dia 18 de dezembro pelas 19:30, prometendo alguns temas de Natal e muitas surpresas.

Loulé: Pai Natal percorre o concelho



Devido à covid-19, este ano, a autarquia adaptou o programa de animação de Natal no concelho de Loulé à nova normalidade para que a população possa comemorar esta quadra e o comércio desenvolver a sua atividade, com toda a segurança.



Assim, uma das grandes apostas será a iluminação e as decorações de Natal nas localidades. Tal como tem acontecido em anos anteriores, a 5 de dezembro foram ligadas as luzes que até ao Dia de Reis, a 6 de janeiro, trarão um encanto especial às cidades, vilas e aldeias do concelho, espalhando o espírito da época e contribuindo para a dinamização da economia local.



O Pai Natal, acompanhado pelos seus duendes e pela Mãe Natal, irá mostrar-se de forma diferente, percorrendo as várias artérias das localidades de trenó, para espalhar de forma segura toda a sua magia, nos dias 19, em Loulé, e 20, em Quarteira e Almancil.



Todo o concelho será embelezado por “polos decorativos” como a Aldeia dos Duendes, o Pólo Sul, a Praça Encantada, entre outros.

O objetivo é desfrutar de toda a fantasia do Natal a passear, evitando a formação de ajuntamentos, para que todos possam, ao circular pelas ruas, ao ar livre, sentir o Natal.

Monchique: Sorteio de 10 mil euros em compras



A Câmara Municipal de Monchique está a promover um sorteio de vales de compras com um valor total de 10 mil euros, mediante compras efetuadas no comércio e restauração local até 6 de janeiro do próximo ano, anunciou a autarquia.



Por cada compra de 10 euros num estabelecimento de comércio local ou de restauração aderentes à campanha, o cliente ficará habilitado aos sorteios semanais, que vão decorrer todas as quartas-feiras no edifício dos Paços do Concelho.



Semanalmente serão sorteados 2 mil euros em 20 vales de compras com os valores de 50, 100, 150, 200 e 250 euros, que podem ser descontados até 31 de janeiro do próximo ano.



O cupão para o sorteio deve ser colocado na tômbolo instalada na Câmara Municipal de Monchique de segunda a sexta-feira, entre as 09h00 e as 15h00, devidamente preenchido e identificado pelo estabelecimento, acompanhado pelo talão de compra.



Os resultados serão posteriormente publicados nos canais oficiais de comunicação do município e os vencedores serão contactados.

As famílias mais carenciadas do concelho também vão receber vales em compras em estabelecimentos comerciais do concelho de Monchique.

Olhão: Iluminação e distribuição de cabazes

Barco iluminado perto do mercado de Olhão



A iluminação de Natal já está ligada em todo o concelho de Olhão, nas ruas mais movimentadas e nos locais mais visitados.



“Numa época que será, decerto, diferente daquilo a que estamos habituados, que estas luzes nos tragam algum alento e esperança, e o necessário espírito de entreajuda junto dos que mais precisam”, refere a autarquia.



Já A União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta vai distribuir 500 cabazes de Natal a famílias carenciadas, “como tem vindo a ser habitual todos os anos durante esta quadra festiva”, anunciou o executivo.



Esta iniciativa tem como objetivo “contribuir para que aqueles que mais precisam, possam ter uma época festiva mais feliz, proporcionando uma ceia de Natal mais condigna e reconfortante, nas melhores condições possíveis”, segundo o comunicado.

A ação solidária foi reforçada este ano, uma vez que foi registado um aumento do número de situações precárias devido à pandemia de covid-19.

Portimão: Campanha promove compras em segurança

Presépio em Portimão



O município de Portimão colocou em marcha a campanha pública “Eu quero o meu Natal – Eu Escolho Cumprir”, ação que visa sensibilizar a população para que reforce o escrupuloso cumprimento das regras sanitárias em vigor.



Para contrariar as perspetivas reservadas em termos de impacto económico, foi pensado um conjunto de iniciativas, entre as quais a distribuição aos consumidores pelos comerciantes de 2500 sacos reutilizáveis, com o logótipo da campanha, bem como a colocação de 130 platibandas à entrada das lojas das principais artérias comerciais da cidade.



Quanto às luzes decorativas, estarão acesas até aos Reis e abrangem as três freguesias do concelho, com particular atenção para a Praia da Rocha, a Praça da República e a zona da Praça Manuel Teixeira Gomes, sendo utilizadas lâmpadas de micro leds, caracterizadas pelo baixo consumo energético.



Diversos elementos natalícios, sobretudo a pensar nas crianças, darão outro colorido a alguns dos principais espaços públicos da cidade, com destaque para a bola gigante na Praça da República, que gerará um espetáculo de luzes e música todos os dias, das 17h30 às 22h00, de meia em meia-hora. Também merecem realce do município a árvore de Natal, a prenda e o coração de grandes dimensões no Largo 1.º de Maio, assim como o habitual presépio no Largo Dom João II, popularmente conhecido como Largo da Mó, composto por figuras em tamanho natural.



Uma Árvore de Natal composta por centenas de pequenas luzes vai iluminar a entrada exterior da Unidade de Portimão do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) durante a quadra natalícia.



No dia 19 de dezembro, pelas 10h30, o Teatro Municipal de Portimão (TEMPO) promove o concerto do projeto musical GoGospel, com temas gospel, pop e de Natal.



A Biblioteca Municipal de Portimão tem disponíveis os livros da 5.ª série do projeto “Juntos de Férias”, que podem ser requisitados de segunda a sexta-feira das 09h30 às 19h00.

São Brás de Alportel: Solidariedade em tempo de crise

Iluminação de Natal passa pelas principais artérias da vila de S. Brás



O Município de São Brás de Alportel, em conjunto com os parceiros locais, está a promover um conjunto de ações para levar a ajuda e a esperança às famílias que mais precisam, anunciou a autarquia.



A já habitual distribuição do Cabaz da Consoada chegará este ano a um maior número de lares e será ainda mais solidário com a economia local.



Nessa perspetiva, a Plataforma Local de Ajuda Alimentar lança o apelo à comunidade para colaborar nesta campanha, com a entrega de produtos de higiene e limpeza pessoal ou do lar, no Átrio do Cineteatro, de 2.ª feira a sábado.



No início do mês, a autarquia acendeu a luz da esperança com a iluminação de Natal no Largo de São Sebastião, coração da vila, e principais artérias comerciais, para incentivar o consumo.



Foi criado ainda o Catálogo de Natal do Comércio Local e a oferta de vales de compras e de restauração, uma medida que atinge já na globalidade um investimento de mais de 25 mil euros, e que tem por objetivo direto dinamizar alguns dos mais fustigados setores económicos.



Ao comprar no comércio local, habilita-se ao sorteio semanal de 20 vales de compras e refeições de 25 euros, no valor global de 3500.



A autarquia convida ainda a população a descobrir a localização dos Duendes Guardiões da Serra e do Barrocal, além de dar a oportunidade às crianças de contar a sua história em desenho ou em texto, que pode ser enviado para o e-mail [email protected]

Silves: Alegria do Natal até janeiro



O concelho de Silves vai viver a alegria da época natalícia até 7 de janeiro com várias iniciativas como o mercadinho e a casa do Pai Natal, com entrada livre, anunciou a autarquia.



A praça Al-Muthamid, em Silves, acolhe um comboio, um carrossel, o mercadinho de Natal, a casa do Pai Natal, figuras de grande dimensão, animação, espetáculos com artistas locais e ainda um photowall.



No mesmo local, além das atuações diárias de artistas locais na rubrica “Santos da Casa”, terá lugar um concerto de ano novo a 4 de janeiro e o habitual “Encontro de Janeiras” a 6 de janeiro.



Durante o mês de dezembro, vai também decorrer um ciclo de concertos de Natal em todas as freguesias do concelho, com espetáculos em igrejas e na Sé Catedral de Silves.



A entrada nestes espetáculos é livre, mas requer a apresentação de um voucher, que pode ser recolhido na Biblioteca Municipal de Silves até duas horas antes de cada espetáculo, ou no próprio local no dia e hora do evento, estando sujeito à disponibilidade de lugares.



Já as vilas de Armação de Pêra e São Bartolomeu de Messines vão receber animação, elementos cénicos, uma photowall e um comboio de Natal.

Tavira: Incentivo a compras com passatempos



A Associação Baixa de Tavira, com o apoio do município, está a promover passatempos de promoção e incentivo ao consumo no comércio local até 15 de janeiro, anunciou a autarquia.



Os consumidores que efetuarem compras nos estabelecimentos associados ao projeto habilitam-se a ganhar prémios entre 100 e 500 euros.



Ao realizar uma compra com um valor igual ou superior a 40 euros, e inferior a 80 euros num único talão, o cliente recebe um voucher de 20 euros para utilizar num estabelecimento de restauração da Associação Baixa de Tavira, um vale no valor de 10 euros num dos espaços aderentes ou de 5 euros para utilizar no comércio a retalho e serviços.



O sorteio será feito no dia 18 de janeiro, pelas 11h00, na Galeria André Pilarte e os vales podem ser utilizados até 30 de abril do próximo ano.



A pensar nas famílias, até 21 de dezembro, o Facebook do Município disponibiliza uma oferta educativa de Natal, a qual inclui no dia 17 a “Dieta Mediterrânica Amiga do Ambiente – Saco de Pano Personalizado” e no dia 21 a “Atividade de Natal”.



No dia 19 de dezembro, entre as 10h30 e as 12h30, o grupo Al-Fanfare, numa organização da Associação da Baixa de Tavira, anima as ruas da baixa. Também, nesta data, a partir das 21h30, através do Facebook da autarquia, terá lugar o concerto dos Vox Angelis: “300 anos das mais belas canções de Natal”.



No dia 24 deste mês, das 10h00 às 13h00, a baixa de Tavira conta com atividades natalícias.



No âmbito da dieta mediterrânica e da recuperação de tradições da região do Algarve, o Museu Municipal de Tavira desafia as famílias a realizarem a atividade “Presépio Algarvio”.

Vila do Bispo: Oferta de cabazes e medicação



A Junta de Freguesia de Budens, com o objetivo de minimizar o impacto causado pela pandemia de covid-19, vai entregar no domicílio de famílias carenciadas vários cabazes alimentares e medicação, anunciou a autarquia.



“Nesta época difícil que atravessamos, continua ao lado dos seus fregueses e de todos os que necessitem, levando a cabo medidas de apoio às famílias carenciadas”, refere a Junta de Freguesia.



Esta iniciativa conta com o apoio e parceria do Município de Vila do Bispo e Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo.

Vila Real de Santo António: O maior presépio do País

O presépio estará no Centro Cultural de VRSA até dia 6 de janeiro



O Centro Cultural António Aleixo, em Vila Real de Santo António, volta a receber o maior presépio do país até 6 de janeiro com cerca de 5600 figuras e 40 toneladas de material, anunciou a autarquia.



Ao todo, foram utilizadas 20 toneladas de areia, quatro toneladas de pó de pedra, 3000 quilos de cortiça e centenas de adereços ao longo de 230 metros quadrados.



Este ano, a estrutura tem uma nova configuração e volta a ter peças que evocam o Algarve como a Praça Marquês de Pombal, as antigas cabanas da praia de Monte Gordo, as salinas e as tradicionais noras algarvias, além de mais de 80 peças animadas e motorizadas, quatro lagos e iluminação cénica.



O presépio gigante, que tem a assinatura de Augusto Rosa e Teresa Marques e a colaboração de Joaquim Soares e António Bartolomeu, pode ser visitado diariamente entre as 10h00 e as 13h00 e das 14h30 e as 19h00, com o custo de entrada de 0,50 euros.



Em Vila Real de Santo António, as iluminações de Natal foram colocadas na Praça Marquês de Pombal, na rua Teófilo Braga e na rua 5 de Outubro.



Já em Monte Gordo, as luzes estão presentes na rua Pedro Álvares Cabral até ao casino, enquanto em Cacela foram colocadas na avenida Manuel G. Rosa Mendes.



Até 22 de dezembro, entre as 10h30 e as 16h30, a Casa do Pároco de Cacela Velha acolhe a iniciativa “Espreita-me”, uma mostra de artesanato que convida três artesãos e produtores locais, a cada 3 dias, de forma rotativa, a exporem e venderem os seus produtos.

Gonçalo Dourado

