Festa da Sardinha arranca amanhã em Olhos de Água

De 8 a 10 de agosto, o largo junto à praia de Olhos de Água vai ser palco da 22ª edição da Festa da Sardinha, prevendo-se a presença de centenas de visitantes. Este é um festival que todos os anos traz à pequena vila piscatória do concelho de Albufeira as melhores sardinhas, servidas a sair diretamente da brasa, acompanhadas por batata cozida, salada de tomate à montanheira e vinho algarvio.

A festa, que já é um dos eventos obrigatórios dos roteiros turísticos e gastronómicos da região, arranca esta quinta-feira, 8 de agosto, e prolonga-se por mais dois dias, até sábado, 10 de agosto, com a promessa das melhores sardinhas, a pingar no pão como manda a tradição, e noites bem animadas com música para dançar com os grupos da terra.

A abertura do recinto está marcada para as 20h00 do dia 8 de agosto. Depois de saborear o delicioso pitéu, os visitantes são convidados a dançar ao som de música de baile com “Miguel Cruz e Tomás Faísca”. No dia seguinte, 9 de agosto, o baile inicia às 21h00 com o mesmo grupo da véspera, seguindo-se, pelas 22h30, a atuação da banda de hip-hop “Girls Family”. O certame encerra no sábado, 10 de agosto, sendo que neste dia a animação continua com muita música para dançar com os “Irmãos LA”. Depois do baile, que à semelhança dos restantes dias começa pelas 21h00, o Rancho Folclórico de Olhos de Água fecha o programa de animação. Durante os três dias o recinto encerra à 1h00.

A Festa da Sardinha de Olhos de Água é uma organização do Grupo Desportivo e Recreativo de Olhos de Água e conta com o apoio do município de Albufeira.