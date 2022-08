Festa de Nossa Senhora dos Mártires volta a celebrar-se

As Festas em Honra da Nossa Senhora dos Mártires estão de volta a Castro Marim entre os dias 12 e 15 de agosto com várias iniciativas culturais no programa, anunciou a autarquia.

O primeiro dia será dedicado à juventude com a “Glow Run Party” e atuações de Blac P, Possessivo e Gustavo Vera a partir das 21:00, no Revelim de Santo António.

No dia seguinte, a 13 de agosto, o mesmo local recebe a peça de teatro de revista “É disto qu’a minha Maria gosta”, seguido de uma atuação da bailarinas da Arutla.

O dia de 14 de agosto será o ponto alto dos festejos, com a chegada do programa da TVI intitulado “Somos Portugal” e uma feira de artesanato e etnografia na Praça 1.º de Maio, com animação a cargo de vários artistas e apresentação de Mónica Jardim, Fanny, Santiago Lagoá, Ben e o reporter João Valentim, natural de Castro Marim, das 14:00 às 20:00.

À noite sobem ao palco o Grupo +2, pelas 21:30 e os Mini-Break uma hora depois.

O dia principal dos festejos, a 15 de agosto, começa às 09:00 com o hastear da bandeira nos Paços do Concelho, seguido da quarta edição do torneio de futsal em honra de Nelson Solá.

Pelas 12:00 decorrerá uma missa solene e às 19:00 e recitação do terço, com a procissão a sair para a rua uma hora depois.

À noite, pelas 21:30, está agendado um baile com o Duo Reflexo e um concerto da fadista Sara Correia, pelas 22:30.

As Festas em Honra de Nossa Senhora dos Mártires têm a organização da Câmara Municipal de Castro Marim e da Paróquia de São Tiago e o apoio dos clubes e associações locais.