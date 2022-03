Festa do Basquete volta a Albufeira com 1500 atletas

De 9 a 14 de abril, Albufeira volta a ser palco do maior campeonato nacional de basquete para os escalões de sub-14 e sub-16 organizado em Portugal.

PUB

A Festa do Basquetebol conta já com oito edições na cidade de Albufeira e é cada vez mais “uma grande festa da juventude, uma grande festa do desporto, uma grande festa em torno do basquete”, conforme referiu o vice-Presidente da Câmara de Albufeira, Cristiano Cabrita, na apresentação da edição deste ano da “Festa do Basquetebol”, no passado dia 22, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

Nesta 14a edição são esperados mais de 1500 atletas e pessoal técnico provenientes de todas as regiões do país, que irão competir durante seis dias no maior evento do desporto juvenil de âmbito nacional.

Na sessão de apresentação, o presidente da Federação Portuguesa de Basquete revelou que para além da vertente de competição este evento desportivo tem uma forte componente social e solidária. Desta feita, como em todas as edições da Festa do Basquetebol, todos os envolvidos, desde jogadores, dirigentes desportivos, árbitros e treinadores doam dois euros que reverterão a favor de uma associação de solidariedade social algarvia. Este ano, face aos trágicos acontecimentos na Ucrânia a ação “Basket Solidário” entregará o valor angariado à Associação Alegria do Leste, uma instituição que se dedica ao apoio dos refugiados ucranianos.

A ação “Basket Solidário” não será a única atribuição relevante do evento. Serão, também, entregues o Prémio “Fairplay” à melhor equipa de cada um dos escalões e o Prémio Revelação Árbitros e Oficiais de Mesa. Manuel Fernandes afirmou também, que o basquete já faz parte das raízes e da cultura da cidade de Albufeira não fosse este o “único concelho do país com menos de 100 mil habitantes com 2 equipas a disputar as maiores provas do basquete português” e enfatizou que este tipo de iniciativa só é possível devido ao apoio da Câmara Municipal de Albufeira.

Uma das novidades da edição deste ano, é o projeto “3×3 Basket Art”, uma iniciativa que prevê a criação de campos de basquete ao ar livre, de 1.420 metros quadrados, destinados a promover a atividade física, o bem-estar e a prática informal do basquetebol de todos os habitantes. José Carlos Rolo destacou que “Albufeira será o primeiro concelho do país com quatro destes campos abertos ao público, localizados no parque desportivo de Vale Faro”, tendo revelado que a vertente artística e

criativa dos mesmos ficará a cargo de ASUR, nome artístico do albufeirense Filipe Neves, conhecido pelos seus murais de grafitti, que podem ser apreciados em vários pontos da cidade e em várias partes do mundo. Este tipo de iniciativas que enaltecem a “atividade desportiva não podem ser consideradas despesas, mas sim um investimento na formação de jovens”, concluiu o edil.

A Festa do Basquetebol é uma iniciativa da Federação Portuguesa de Basquetebol, em parceria com a Câmara Municipal de Albufeira e com o apoio da Associação de Basquetebol do Algarve, Imortal Basket Club e o Clube de Basquete de Albufeira.

Pode assistir aos jogos nos vários pavilhões municipais ou através dos canais disponibilizados pela federação portuguesa de basquetebol em www.fpbtv.pt.