Festa do MotoGP estende-se até à cidade de Portimão

Este ano, o Grande Prémio de Moto GP vai até ao centro da cidade de Portimão, com uma semana repleta de emoções que vão além das bancadas do Autódromo Internacional do Algarve.

Hoje, dia 20 de abril, pelas 16:00, Miguel Oliveira chega à Zona Ribeirinha de Portimão para uma calorosa receção por parte dos seus apoiantes. Depois de lhe serem dadas as boas-vindas no palco do Motorcycle Fun Zone, o piloto português segue de mota para o Autódromo Internacional do Algarve (AIA), acompanhado por todos os motards que desejem juntar-se à tour pela cidade.

Aquando da chegada ao AIA, todos aqueles que se juntem ao piloto terão a oportunidade de entrar no circuito e dar uma volta à pista onde no próximo domingo se espera uma vitória do português.

As atividades continuam ao longo do fim-de-semana do Grande Prémio na Fun Zone da Zona Ribeirinha, com transmissão de todos os treinos livres, treinos cronometrados e corridas de Moto 3, Moto 2 e MotoGP.

No início da tarde de sexta-feira, dia 22, retoma a animação com dois shows de Freestyle Trial, seguidos por um concerto by Auditiv, do conhecido cantor Toy às 21:30, seguindo-se às 23:00 a atuação do DJ da terra, o Dj Deelight.

No sábado, dia 23, voltarão os espetáculos de Freestyle Trial by Monster Energy, seguidos por um concerto de tributo aos Linkin Park, pela conhecida banda algarvia Hybrid Theory. Pelas 23:00 está marcada uma festa dos anos 80 com música do DJ Francisco Gil.

Domingo, depois da transmissão das três grandes corridas, começam na Zona Ribeirinha o início das celebrações do 25 de abril pela Câmara Municipal de Portimão, com um concerto de Janita Salomé, com encontro marcado para as 21:00.