Festa do Pontal muda-se este ano para Monchique

Depois de, no ano passado, o PSD ter inovado e surpreendido toda a gente com a mudança da Festa do Pontal de Quarteira para Querença, o tradicional convívio de verão da família social-democrata por terras algarvias vai realizar-se, desta feita, em Monchique, a 31 de agosto.

“O PSD Algarve, em estreita articulação e colaboração com a direção nacional do PSD, escolheu Monchique para ser o palco da tradicional Festa do Pontal, a qual se realiza desde 1975”, anunciou David Santos, presidente do PSD Algarve, adiantando que a festa contará obviamente com a presença do presidente do partido, Rui Rio.

“Esta escolha prende-se não apenas com a importância de dar expressão a um concelho da serra algarvia, mas também deve ser encarada como uma manifestação de solidariedade para com aqueles que foram vítimas do terrível incêndio de 2018”, explicou o líder da distrital.

O programa da Festa do Pontal inclui um torneio de futebol e jogos tradicionais, para além do arraial popular que terá lugar no Mirante de Monchique, local onde há registo fotográfico do primeiro comício de Francisco Sá Carneiro no Algarve.