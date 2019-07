Festa popular dá vida a aldeia com apenas três habitantes

Manuel Costa, 83 anos de idade, Adélia Costa, com 84, e a “jovem” Odete Costa, de 78 anos. Estes são, atualmente, os únicos habitantes da Fornalha, em Salir, bem no interior da serra do Caldeirão. Mas, no próximo sábado, é dia de festa na aldeia, sendo esperadas cerca de 600 pessoas para animar esta pequena terra, que é o espelho do avanço inexorável da desertificação no interior algarvio

“A ideia de fazer um evento festivo nasceu de um sonho antigo do organizador da Festa da Fornalha, David Nicolau Pereira, que nasceu e viveu toda a sua vida na serra do Caldeirão. Confrontado com a desertificação, decidiu contrariá-la e trazer vida e animação a esta terra que já só conta com três habitantes”, conta ao JORNAL do ALGARVE Ana Pereira, neta do fundador desta festa e que mantém ligações afetivas à pequena localidade do concelho de Loulé.

Este ano, a Festa da Fornalha tem lugar no próximo sábado, dia 6 de julho, sendo esperada uma nova “romaria” à serra. A terceira edição do evento, realizada no ano passado, contou com aproximadamente 600 pessoas, sendo que, este ano, a organização espera “o mesmo número ou até mesmo superá-lo”.

Ana Pereira acentua, inclusivamente, que “todos os anos surgem mais pessoas para acampar na Fornalha no dia da festa”. “O ano passado até recebemos várias caravanas instaladas no recinto”, revela, frisando que os três habitantes da Fornalha – Manuel Costa, 83 anos, Adélia Costa, 84 anos, e Odete Costa, 78 anos – gostam da agitação que se vive neste dia especial e da companhia dos forasteiros…

