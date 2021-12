Festas da Nossa Senhora da Conceição em Quarteira sofrem alterações

As Festas em Honra de Nossa Senhora da Conceição, em Quarteira entre os dias 7 e 8 de dezembro, vão sofrer alterações devido ao aumento do número de casos de covid-19 na região, anunciou a Junta de Freguesia.

No dia 7 de dezembro, a partir das 21:00, têm início as festas com a procissão de velas com a imagem da Nossa Senhora da Conceição a percorrer as ruas da cidade, numa viatura adaptada, em direção à Igreja de S. Pedro do Mar.

No dia seguinte, pelas 14:00, será celebrada uma eucaristia na Igreja de S. Pedro do Mar, cumprindo as regras da Direção-Geral de Saúde e com lotação estabelecida. A partir das 15:00, a procissão segue pelas ruas da cidade na viatura.

Estas celebrações podem ser acompanhadas em segurança a partir das casas de todos os quarteirenses, à janela ou através da transmissão em direto na página de Facebook da Junta de Freguesia.

