Festas da padroeira dos pescadores arrancam hoje

As festas em Honra da Nossa Senhora da Orada, em Albufeira, arrancam hoje com uma procissão pelas 21:00, na Ermida até à Igreja Matriz, anunciou a autarquia.

Entre os dias 9 e 11 de agosto, com exceção do dia 6, haverá diariamente a Eucaristia votiva de Nossa Senhora, pelas 19:00, seguida da Oração do Terço às 21:00, na Igreja Matriz.

No dia 12 decorre a Procissão das Velas, cujo percurso vai desde a Igreja Matriz até à Ermida. No dia seguinte está agendada a Eucaristia Vespertina, na Capela do Beato Vicente pelas 19:00 e na Capela dos Olhos de Água pelas 21:00. Às 21:30 haverá a Celebração Mariana na Capela da Orada.

A 14 de agosto as festividades têm início às 09:30 com a Eucaristia Dominical na Igreja Matriz e às 11:30 na Quinta da Balaia. Pelas 17:30 decorrerá a Procissão da Nossa Senhora da Orada, da Ermida para a Mariana, enquanto às 18:00 acontece a Eucaristia Vespertina da Solenidade da Assunção de Nossa Senhora, junto à Marina, seguido da Procissão pelo mar.

Para encerrar, será dada a Eucaristia da Solenidade da Assunção de Nossa Senhora na capela de Olhos de Água, pelas 21:00. Às 21:30 a Ermida de Nossa Senhora da Orada acolhe o concerto “As 1001 Noites do Acordeão”.

As festas terminam a 15 de agosto com a habitual Eucaristia da Solenidade da Assunção de Nossa Senhora, pelas 09:30 na Igreja Matriz, às 11:30 na Quinta da Balaia e às 19:00 na Ermida da Orada.

Esta tradição reúne anualmente centenas de pessoas que querem agradecer e pedir a proteção da padroeira, conhecida por abençoar os pescadores de Albufeira.