Festas de Altura com três noites de casa cheia

As Festas em Honra do Imaculado Coração de Maria, em Altura, decorreram entre os dias 1 e 3 de julho com casa cheia, depois de dois anos de interregno devido à pandemia de covid-19, anunciou a autarquia.

O evento voltou a celebrar-se como habitualmente, com três noites de feira de artesanato e concertos no parque de estacionamento junto à praia.

A primeira noite ficou marcada pela atuação de Rui Bandeira, enquanto no dia 2 de julho foi a vez dos HMB, que contagiaram o público presentes com as suas sonoridades funk e êxitos conhecidos por todos os presentes.

O cartaz era ainda composto pela participação de grupos e performances como o desfile etnográfico pela “Amendoeiras em Flor” e o espetáculo de dança das ARUTLA, num recinto que incluía cerca de 50 expositores com artesãos, demonstrações de artes e venda de doces e iguarias locais e regionais.

Na tarde de domingo decorreu ainda a procissão em Honra do Imaculado Coração de Maria, presidida pelo Bispo do Algarve, D. Manuel Neto Quintas e concelebrada pelos párocos José Armando Silva e Agostinho Pinto.

As Festas em Honra do Imaculado Coração de Maria foram uma organização conjunta da Câmara Municipal de Castro Marim e da Paróquia de Altura, com o apoio da Junta de Freguesia de Altura, Clube Recreativo Alturense e Irmandade do Imaculado Coração de Maria.