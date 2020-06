Festas de Olhão juntam roadshow de 50 músicos em 5 dias e 5 freguesias

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Ao longo de 5 dias, de 12 a 16 de junho, o Município de Olhão vai levar 50 músicos locais a percorrer as 5 freguesias do concelho, no âmbito das comemorações do 16 de junho – Dia de Olhão, concertos que decorrerão no formado roadshow, estreado pela autarquia em final de maio, aquando do encerramento do Mostra-te, anunciou o Município.

Segundo o presidente da Câmara Municipal, António Miguel Pina, com este evento pretende-se “levar uma mensagem positiva, de ânimo e esperança, a todos os olhanenses, em segurança e junto de quem mais amam, através da música e do talento dos artistas da nossa terra. Esta é, também, uma forma de promover esses profissionais, a cultura e estimular o regresso à dinâmica cultural, em associação com a reanimação da hotelaria e restauração, através de formas criativas e adaptadas a esta nova realidade”.

Às Festas da Cidade de Olhão 2020, junta-se, como é hábito, o Olhão ao Vivo, que, anualmente, e através da Casa da Juventude do Município, promove os músicos e as bandas locais.

“Este ano não será exceção, e o Município e a empresa municipal Fesnima voltam a juntar sinergias para agora, no formato original de roadshow, levarem a todo concelho a dinâmica cultural e artística dos novos músicos”, afirma-se no comunicado da Câmara de Olhão.

Tudo agregado num evento que durará 5 dias, de 12 a 16 de junho, das 18:30 às 22:30, ao longo dos quais percorrerá todas as freguesias do concelho.

Tal como na experiência de roadshow que encerrou o mês de maio, o programa não irá especificar as ruas de passagem, a fim de evitar aglomerados, sendo revelada apenas, e com algumas horas de antecedência, a zona de abrangência de cada dia.

No que diz respeito ao cartaz musical, no dia 12, sexta feira, o evento conta com os fadistas, acompanhados à guitarra, Inês Graça, Sara Gonçalves, Libânia, Estrela Maria, Mário Saraiva, Luís Moreno, Pedro Viola, Teresa Viola.

Dia 13, sábado, atuam M90, Susana Neves, Denzel e Ricky B.

Dia 14, domingo, sobem ao palco do roadshow Gerações, Cristiano Martins, Luís Francês e 33 LM.

Dia 15, segunda feira, lugar para Contra-Corrente, Fernando Leal, Mariana Barnabé, Eduardo Patarata e Bruno Henriques.

Finalmente, terça feira, dia 16 de junho, Dia da Cidade, o evento encerra com Luís Guilherme e Irís.

A todos estes artistas, juntam-se outros convidados, num total de 50 músicos.