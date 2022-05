Festas do Divino Espírito Santo passaram por Lagoa

Lagoa foi local de romaria, festas e manifestações de fé, entre os dias 26 e 29 de maio, com a receção de uma comitiva, de cerca de sessenta pessoas dos Açores, à qual se juntaram muitos lagoenses, durante as comemorações das Festas do Divino Espírito Santo, que decorreram por todo o concelho.

O programa das Festas do Divino Espírito Santo contou, à semelhança do que já tinha acontecido no ano de 2018, com uma grande participação da comunidade local.

As festividades iniciaram-se no dia 26 de maio no Largo Rainha D. Leonor, em Ferragudo, passando por todas as freguesias, durante os quatro dias.

Os pontos mais altos do programa foram o Cerimonial Quarto do Espírito Santo, a Missa Solene do Divino Espírito Santo na Igreja Matriz de Lagoa, seguida de procissão, e as Sopas do Divino Espírito Santo, o jantar da partilha.

Estas celebrações acontecem em Lagoa, fruto do protocolo de geminação existente com a localidade homónima nos Açores, desde 2008, recebendo um vasto programa religioso e cultural, com várias celebrações católicas e atuação de grupos de música tradicional do Algarve e dos Açores.

As Festas do Divino Espírito Santos comemoram-se, por esta altura do ano, em todas as ilhas dos Açores, em ambiente de festa, num culto ao Espírito Santo, através de diversas manifestações, sendo considerada uma das mais antigas e difundidas práticas do catolicismo.