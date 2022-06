Festas do Imaculado Coração de Maria contam com a música dos HMB

De 01 a 03 de julho, Altura volta a celebrar as tradicionais Festas em Honra do Imaculado Coração de Maria.

Após dois anos de interregno, a festa retorna aos seus moldes habituais e, além das celebrações religiosas, voltará a acolher a Feira de Artesanato e os concertos, este ano com destaque para a banda HMB, a atuar no sábado, pelas 22:00.

As Festas começam na sexta-feira, dia 01, pelas 19:00, com a Feira de Artesanato de Altura. Pelas 19:30, haverá baile com Ângelo Correia, seguindo-se o desfile etnográfico pela “Associação Cultural Amendoeiras em Flor”. Às 22:00, está agendado o concerto com o cantor, músico e compositor Rui Bandeira.

Sábado é o dia dos HMB, a sigla para ‘Héber Marques Band’, pelas 22:00. O dia 03, domingo, será marcado pelas celebrações religiosas, uma sentida homenagem à padroeira de Altura, Imaculado Coração de Maria, que é acolhida em procissão pelas 19:00. O baile com o Duo Reflexo e o espetáculo de dança das ARUTLA vão encerrar as Festas em Honra do Imaculado Coração de Maria.

As Festas em Honra do Imaculado Coração de Maria são uma organização conjunta da Câmara Municipal de Castro Marim e da Paróquia de Altura, com o apoio da Junta de Freguesia de Altura, Clube Recreativo Alturense e Irmandade do Imaculado Coração de Maria.