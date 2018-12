Festas e Festivais

Até 24 – Aldeia de Natal, 10h-18h, Praça Pontinha, Faro.

Até 30 – Aldeia dos Sonhos, Cerca do Convento, Alcaidaria do Castelo

e Praça Afonso III, Loulé.

Até 06/01/2019 – Aldeia de Natal de Vila Real de Santo António, 10h-

19h, Praça Marquês de Pombal, VRSA.

“Silves, Alegria do Natal”, Praça Al-Mutamid, Silves.

Festas Fim Ano

28 a 01/01 – Paderne Medieval e SolRir: 29 – Star Parade; 31 –

Fernando Daniel, Wilson Honrado, Albufeira.

29a31- 29 – Richie Campbell; 30 – David Fonseca; 31 – Axé Brasil, 22h,

zona ribeirinha, Portimão.

31 – Amor Electro, 22h30, Praça Infante, Lagos.

Quarteira, 22h, Praça do Mar.

A.S. Band, 22h, Praça da República, Tavira

Advertisements