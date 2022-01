Festival Às Vezes o Amor leva Bárbara Tinoco a Lagoa

A cantora Bárbara Tinoco apresentar-se-á numa sessão dupla nos dias 12 e 13 de fevereiro no Auditório Municipal Carlos do Carmo, em Lagoa.

A artista junta-se a Jorge Palma, Luísa Sobral e Diogo Piçarra, que vão atuar no Festival Às Vezes o Amor, que acontecerá em fevereiro em várias cidades portuguesas.

O festival cumprirá a oitava edição de 12 a 14 de fevereiro, com concertos em 14 cidades.

Ao cartaz já anunciado juntar-se-á Jorge Palma, a 12 de fevereiro, no cine-teatro Avenida, em Castelo Branco, e Luísa Sobral, no mesmo dia, no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém.

Diogo Piçarra atuará a 13 de fevereiro no Teatro Virgínia, em Torres Novas.

Anteriormente tinham sido anunciados os Resistência, The Black Mamba, GNR, Aurea, Fernando Daniel e Bonga.