Festival da Batata-Doce de Aljezur regressa perto da “normalidade”

O Festival da Batata-Doce de Aljezur está de volta entre os dias 26 e 28 de novembro com uma edição que já estará “muito perto da normalidade”, anunciou a autarquia.

Depois de uma versão digital devido à pandemia de covid-19, este ano o festival terá algumas restrições e adaptações como um espaço mais amplo e seguro.

Esse espaço terá uma Zona Petisqueira com uma variedade de oferta gastronómica em tasquinhas, que irá abordar a batata-doce de Aljezur de forma descomprometida com os restaurantes do concelho aderentes.

Na área do festival vão constar ainda dezenas de expositores, animação itinerante, artesanato e os produtos genuínos da região.

Os visitantes poderão ainda adquirir diretamente a “melhor batata-doce do mundo”, a única com Identificação Geográfica Protegida, embalada pela Associação de produtores de Batata-Doce de Aljezur, que disponibiliza o produto assado em forno de lenha ou frito.

Este festival tem como objetivo “a valorização da produção agrícola deste produto secular e de sabor e características únicas, muito devido às condições endafoclimáticas que a zona demarcada apresenta para a produção da mesma”.

O evento pode ser visitado sexta-feira e sábado entre as 12:00 e as 24:00 e no domingo das 12:00 às 22:00, com entrada e estacionamento gratuitos.

