Festival da Batata Doce: Ministra defende promoção da marca Portugal

“Os nossos produtores locais estão focados na distinção da marca Portugal.” Foi assim

que a Ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, iniciou a sua intervenção no

Festival da Batata-Doce, em Aljezur.

Salientando que “a batata-doce representa uma mais-valia para a economia local”,

cujas oportunidades “não se esgotam na produção e na comercialização”, Maria do Céu

Albuquerque referiu sentir, neste contexto, “o real sentido da palavra

empreendedorismo”, associado a um “produto endógeno que regista uma procura

crescente dos consumidores pelas suas características”.

A Ministra enalteceu a iniciativa local e o seu contributo para o desenvolvimento

nacional, realçando que a resolução das “questões demográficas depende do

desenvolvimento coeso do território, ou seja, todas e todos têm de se sentir

convocados para responder aos desafios. Só assim poderemos esbater as

desigualdades”.

Desafios que passam pelas alterações climáticas e cuja resposta conta com a

agricultura, nomeadamente através da aposta na inovação: “Também na agricultura

temos de conseguir introduzir tecnologia para responder a um modelo de produção

cada vez mais assente na sustentabilidade. (…) Falo da investigação ao serviço da

agricultura para que também consigamos responder ao desafio das alterações

climáticas”. Neste contexto e no âmbito da implementação do Programa Nacional de

Regadios, Maria do Céu Albuquerque salientou o papel do regadio e a relevância da

“requalificação e da modernização das estruturas existentes”, bem como da

“integração de novas áreas com maior potencial para a irrigação”, sempre tendo em

consideração a procura de uma maior eficiência hídrica.

Partindo dos “fatores distintivos da região”, Maria do Céu Albuquerque clarificou que

a Resolução do Conselho de Ministros, aprovada a 18 de outubro, visou reforçar a

compatibilização dos valores naturais com os da atividade agrícola. “A ocupação de

estufas não pode ultrapassar os 30%”, esclareceu, acrescentando que se pretende

ainda “desafetar áreas mais sensíveis, nomeadamente do ponto de vista ambiental,

integrando novas áreas com mais potencial agrícola”, mantendo-se a área total.

Ainda neste âmbito, a Ministra da Agricultura acrescentou que não se pretende

“escamotear” o problema existente com os trabalhadores imigrantes e que esta

Resolução estabelece um período de até 10 anos para a integração nas áreas urbanas,

criando um grupo de trabalho que vai monitorizar o trabalho desenvolvido. E deixou o

desafio: Todos juntos temos de encontrar respostas em prol de um desenvolvimento

sustentável dos nossos territórios”.